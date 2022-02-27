Высокая вероятность десанта с моря, – военный эксперт о ситуации в Мариуполе

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что ситуация на фронте на подступах к Мариуполю очень сложная. Высока вероятность высадки русского десанта с Азовского моря.

Эксперт выразил надежду, что Генеральный штаб делает все, чтобы помочь на мариупольском направлении. По словам Жданова, ситуация с Мариуполем сложная, поскольку требует переброски войск.

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По мнению бывшего сотрудника главного оперативного управления Генштаба, защитникам Мариуполя нужно усиливаться, чтобы отразить атаку на город и не дать российским оккупантам закрепиться на отрезке Крым – Донетчина.

Россияне могут взорвать десант с моря

Жданов подчеркнул, что с вероятностью 70% россияне попытаются взорвать десант в Мариуполе из Азовского моря.

Также эксперт говорит, что главное наступление россиян действительно может быть нацелено на сухопутную границу с Крымом, однако от идеи взятия столицы оккупанты, скорее всего, не отказались.

Группировка оккупантов, которая стоит под Киевом, по словам Жданова, находится без тылового обеспечения и резерва.

Им нечем заправлять технику, нет резерва, которым можно усилиться. Мы при этом сдерживаем захватчиков и наносим им тяжелые потери артиллерией,

– подчеркнул Жданов.

Также эксперт говорит, что россияне используют единственную тактику, которая кажется им удачной – пытаются наступать на юге.

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