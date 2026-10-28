Военный эксперт Роман Свитан в эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала объяснил истинные причины прекращения украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Высокие цены на нефть могут казаться проблемой для американских потребителей, однако для нефтедобывающей отрасли США они имеют вполне конкретные преимущества. На этом фоне Вашингтон пытается влиять на мировой энергетический рынок, а его политика в отношении Украины все больше переплетается с интересами нефтяных компаний. В то же время удары украинских дронов по российским НПЗ создают для Москвы экономические проблемы, но могут противоречить планам Белого дома по стабилизации цен на топливо.

Специально для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему США заинтересованы в поддержании высокой цены на нефть, как энергетические интересы раскалывают команду Дональда Трампа и почему пауза в ударах по российским НПЗ может стать стратегической ошибкой для Украины.

Почему США выгодны высокие цены на топливо?

Прекращение украинских атак на российские НПЗ не является следствием исключительно предвыборной риторики Дональда Трампа. Корень проблемы лежит в глобальных экономических интересах США на Ближнем Востоке. В настоящее время мировой рынок нефти искусственно удерживается от перепроизводства.

Ключевым фактором является блокировка Соединенными Штатами Ормузского пролива для экспорта иранской нефти. Если бы Иран получил возможность свободно поставлять свое сырье на внешние рынки, мировая добыча значительно превысила бы потребность в 100 миллионов баррелей в сутки. Это привело бы к обвалу цен до уровня 40 долларов за баррель.

Такой сценарий является катастрофическим для американской и российской нефтедобывающих отраслей, которые нуждаются в сложных и дорогостоящих технологиях. Зато страны Ближнего Востока с себестоимостью добычи 12–15 долларов за баррель легко выдержали бы это падение.

Именно поэтому США фактически подыгрывают России, удерживая цены на уровне 100 долларов, что позволяет обеим странам получать сверхприбыль, тогда как украинские удары по российским НПЗ создают нежелательную турбулентность на этом рынке.

Как нефть "раскалывает" команду Трампа?

На фоне этих глобальных процессов во внутренней политике США наблюдаются показательные противоречия. Кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс публично заявил, что цены на топливо в 2022 году взлетели из-за вторжения России в Украину и действий мелочного диктатора.

Это заявление прямо противоречит позиции Дональда Трампа, который пытаетс свалить вину за подорожание топлива на Украину и ее удары по российским НПЗ.

Трамп пытался заключить теневые соглашения с Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива по сниженным ценам, чтобы искусственно снизить стоимость топлива в США перед выборами. Однако эти попытки оказались тщетными из-за недостаточных объемов российского экспорта – Россия сама вынуждена импортировать около полумиллиона тонн топлива ежемесячно для покрытия внутреннего дефицита.

Риторика Венса свидетельствует о том, что даже ближайшее окружение Трампа понимает абсурдность обвинений в адрес Украины.

Почему прекращение ударов по НПЗ России – ошибка?

В начале октября Украина приостановила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вместо уничтожения ключевых экономических артерий врага, таких как порты в Новороссийске или Усть-Луге, информационное пространство заполнялось сообщениями о поражении локальных складов боеприпасов на оккупированных территориях. Однако именно удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются единственным действенным механизмом ускорения развала российской экономики и завершения войны.

Об этом активно заявляет и Владимир Зеленский, который отметил, что " дизельное топливо и топливо являются для России уязвимыми целями ", ведь наносят ей ощутимые потери. По словам президента, удары по российским НПЗ не влияли на мировые цены на нефть, поэтому администрация американского президента должна уважать Украину.

Свитан подытожил, что время ведения боевых действий напрямую измеряется жизнями украинских военных. Каждый день задержки или политической паузы в атаках на российскую нефтегазовую отрасль означает потерю сотен жизней. Концепция отказа от таких ударов в обмен на призрачные политические договоренности является ошибочной, ведь пока Россия сохраняет свои экономические мощности, она будет продолжать войну на истощение.