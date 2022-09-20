Мороз, снег и ограниченная видимость: как сейчас выглядит высокогорье Карпат
На вершине горы в Карпатах выпал первый снег в сентябре. В сети показали фото, как сейчас выглядит высокогорье.
В настоящее время на высокогорье морозная температура воздуха. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
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Как сейчас выглядит высокогорье Карпат
По состоянию на 8:20 20 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость ограничена. Ветер юго-восточный до 4-6 метров в секунду.
Температура воздуха составляет -3 градуса.
Как сейчас выглядит высокогорье Карпат / фото Черногорский поисково-спасательный пост
Напомним, что с 21 сентября в большинстве областей Украины будет преобладать поле пониженного давления. А 22 сентября в западных, северных, местами центральных областях будут дожди. На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом.
23 сентября в западных, восточных, а днем в северных и центральных областях прогнозируют дожди.
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