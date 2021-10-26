Высокогорный район Грузии отрезан от мира из-за сильного снегопада
Источник:департамент автомобильных дорог Грузии
На участке самой опасной дороги Грузии Пшавели – Абано – Омало запретили движение любого вида транспорта. Все из-за сильного снега и мороза.
Регион сильно замело снегом
Дорога ведет к высокогорному району Тушети. Теперь он фактически оказался отрезанным от мира.
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Запрет на движение транспорта ввели на 10–72 километрах дороги Пшавели – Абано – Омало, что на участке Лечурчи – Омало.
Дорогу засыпало снегом даже в мае
Интересно, что дорогу закрывала даже в мае 2021 года. Тогда, кроме снегопада, была еще угроза схода лавин. Из-за этого местные власти запретили движение транспорта на 36–44 километрах.
Совсем недавно – 29 сентября – туристы и местные жители застряли в горах из-за сильного ливня, который разрушил дорогу. Тогда людей эвакуировали на равнину вертолетом.
Что известно о дороге Пшавели – Абано – Омало
Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных в мире. В основном она открыта с мая по октябрь, а оставшиеся 6 месяцев – становится непроходимой.
Эта дорога единственная, связывающая город Телави (главный город Кахети) с высокогорной деревней Омало. Ее длина составляет 72 километра.
Источник: "Sputnik Грузия".