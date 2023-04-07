Как рассказали два источника издания, высокопоставленные чиновники недавно могут выезжать за границу только по особому решению, согласованному с премьер-министром, и только в рамках производственной необходимости.

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В то же время у администрации президента таких жестких ограничений нет. Известно, что правила выезда за границу для госслужащих и чиновников начали ужесточать в 2014 году, после оккупации Крыма. Тогда ограничения коснулись преимущественно сотрудников правоохранительных органов и судей. Им, в частности, рекомендовали не посещать "недружественные страны".

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину для чиновников, госслужащих и сотрудников госкорпораций еще больше ужесточили правила выезда. Так, в марте сообщалось, что часть сотрудников российских госкомпаний и чиновников попросили "сдать на хранение" загранпаспорта. В противном случае им пригрозили санкциями вплоть до увольнения и аннулирования паспорта.

В апреле The Financial Times писала, что паспорта изымают не только у чиновников и людей, имеющих доступ к секретной информации, но и у чиновников и менеджеров госкомпаний среднего звена, не имеющих доступа к гостайне.

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