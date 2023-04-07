Як розповіли два джерела видання, високопоставлені урядовці віднедавна можуть виїжджати за кордон тільки за особливим рішенням, погодженим із прем'єр-міністром, і тільки в межах виробничої необхідності.
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Водночас в адміністрації президента таких жорстких обмежень немає. Відомо, що правила виїзду за кордон для держслужбовців і чиновників почали посилювати 2014 року, після окупації Криму. Тоді обмеження торкнулися переважно співробітників правоохоронних органів і суддів. Їм, зокрема, рекомендували не відвідувати "недружні країни".
Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну для чиновників, держслужбовців і співробітників держкорпорацій ще більше посилили правила виїзду. Так, у березні повідомляли, що частину співробітників російських держкомпаній і чиновників попросили "здати на зберігання" закордонні паспорти. В іншому разі їм пригрозили санкціями аж до звільнення та анулювання паспорта.
У квітні The Financial Times писала, що паспорти вилучають не тільки у високопосадовців і людей, які мають доступ до секретної інформації, а й у чиновників і менеджерів держкомпаній середньої ланки, які не мають доступу до держтаємниці.
Влада Путіна хитається: що про це відомо
- 6 квітня на зустрічі з колаборантами з тимчасово окупованих українських територій російський диктатор поскаржився на великі втрати з боку російської армії. Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Путін точно не має бажання зустрічатись з гауляйтерами, адже вважає їх розхідним матеріалом.
- Ймовірно, зустріч з Путіним була ініційована самими колаборантами. Вони хотіли використати її для підняття власного "бойового" духу та настроїв серед населення на окупованих територіях.
- Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Путін цілодобово не вилазить з бункера, адже сильно боїться, щоб хтось його не заразив.