Як розповіли два джерела видання, високопоставлені урядовці віднедавна можуть виїжджати за кордон тільки за особливим рішенням, погодженим із прем'єр-міністром, і тільки в межах виробничої необхідності.

Дивіться також Навіщо чекати контрнаступ, – пропагандист Соловйов істерично закликає бити по Україні ядеркою

Водночас в адміністрації президента таких жорстких обмежень немає. Відомо, що правила виїзду за кордон для держслужбовців і чиновників почали посилювати 2014 року, після окупації Криму. Тоді обмеження торкнулися переважно співробітників правоохоронних органів і суддів. Їм, зокрема, рекомендували не відвідувати "недружні країни".

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну для чиновників, держслужбовців і співробітників держкорпорацій ще більше посилили правила виїзду. Так, у березні повідомляли, що частину співробітників російських держкомпаній і чиновників попросили "здати на зберігання" закордонні паспорти. В іншому разі їм пригрозили санкціями аж до звільнення та анулювання паспорта.

У квітні The Financial Times писала, що паспорти вилучають не тільки у високопосадовців і людей, які мають доступ до секретної інформації, а й у чиновників і менеджерів держкомпаній середньої ланки, які не мають доступу до держтаємниці.

Влада Путіна хитається: що про це відомо