От гнезда "русского мира" не осталось и следа: рупоры кремля стали наводчиками для HIMARS

Короткая сказка о тупости переносчиков "русского мира". 29 июня лидеры организации "молодая республика", подконтрольной террористам, кирилл макаров и микаэль минасян ("нерусский русский") выкладывают в своих телеграм-каналах видео, где они работают на складе боеприпасов и помогают оккупантам грузить боекомплект.

Штирлиц еще никогда не был столь близок к провалу

"Обычное утро активиста "молодой республики" начинается с погрузки боекомплекта", – сообщает кирилл макаров.

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Снятое на видео помещение довольно легко идентифицируется специальными людьми. После чего в действие вступает чудоагрегат под названием "Химера", и состав улетает в небеса.

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Фаершоу со спецэффектами

Итог – три "активиста" "молодой республики" погибли на месте. Еще четырех не могут найти (что не удивительно, учитывая масштаб спецэффектов). А минасян и макаров, сожгли контору и погубили своих товарищей, строчат в телеге сообщения с фальшивыми соболезнованиями.

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Понятное дело, дальше начинаются лживые причитания о том, что погибли невинные "волонтеры", которые просто грузили гуманитарную помощь.

С характерной ложью выступил целый губернатор астраханской области, откуда были трое погибших "волонтеров", и МММщик пушилин, который и отправил их насмерть. И так они всегда.

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