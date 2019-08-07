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      Высшая квалифкомисия судей – жертва номер один, – Рябошапка анонсировал перезапуск органа

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / Screenshot

      У Владимира Зеленского уже рассмотрели законопроект, который предусматривает прекращение полномочий всех членов Высшей квалификационной судей как органа, который не справился со своими задачами. Новые члены будут избраны в течение очень быстрого срока.

      Об этом журналисту 24 канала заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка в интервью для программы "Голобородько".

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      Суд – как раз тот орган, который должен установить справедливость. Что с ним делать?

      Что делать с судом? Сложный вопрос, я вижу два ответа. Первый ответ должен быть предоставлен как можно быстрее – срочно, безотлагательно. И он будет предоставлен ​​в первые дни работы нового парламента. Только что я закончил знакомиться с первым вариантом законопроекта, который вскоре мы обсудим с экспертами.

      Эти изменения касаются органов, которые отвечают за отбор судей, их квалификационные оценки и органов, которые отвечают за дисциплинарную ответственность судей ...

      Что надо непосредственно конкретно сделать для того, чтобы судьи это почувствовали?

      На самом деле, не все так сложно. Должны быть порядочные, добропорядочные, профессиональные люди в квалификационной комиссии, которая выбирает судей. И такие же люди должны быть в Высшем совете правосудия, которые должны честно и беспристрастно применять закон. Не выгораживать, не защищать судей там где для этого нет оснований, а подходить беспристрастно к процессу привлечения судей к ответственности.

      Модно ли в ближайшее время ожидать перезапуска Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии?

      Высшая квалификационная комиссия – это жертва, условно говоря, номер один. Закон предусматривает прекращение полномочий всех членов квалифкомиссии как органа, который не справился со своими задачами. Новые члены будут избраны в течение очень быстрого срока. Мы планируем, что это – 30 дней. Что этих 30 дней хватит для всех процедур, чтобы выбрать новых представителей органа, отбирать судей.

      И кардинально изменится процедура привлечения к ответственности. Мы слишком следовали, возможно, лучшим мировым стандартам по защите прав судей, и в конце концов это привело к тому, что мы их защитили абсолютно от всего, кроме какого-то неформального влияния за пределами правовой системы. Сроки привлечения будут сокращены, сама процедура будет упрощена.

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      Вы говорите, что новые лица попадут в эти два органа в кратчайшие сроки. Каким образом? Это будет конкурс или назначение?

      Это будет назначение по результатам конкурса. Мы видим, что Высший совет правосудия должен провести этот конкурс. Во время конкурса обязательно должны участвовать эксперты. Процедура может быть похожа на избрание судей в Высший антикоррупционный суд. Там обязательно должны быть люди, отобранные с Общественным советом международных экспертов.

      Что будет этот орган делать с действующими судьями?

      Справедливо и быстро рассматривать жалобы о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

      То есть не будет никакой ...?

      Репрессий?

      Нет, я имею в виду условную переаттестацию всех судей.

      Я не думаю, что это реально и нужно. Почему общественные эксперты говорят о том, что необходимо повторно переоценить или переаттестовать судей Верховного Суда и не только. Потому что существует тотальное недоверие к органам, которые осуществляли отбор судей в тот же самый Верховный Суд, и в органы, которые привлекали их к ответственности. Если мы изменим формат работы этих двух органов, и к ним появится доверие, то можно точечно реагировать. Только появилось незаконное решение – немедленная реакция, 30-45 дней – и судья должен быть лишен должности. Несколько таких жестких быстрых решений, и увидите судьи очень быстро отреагируют и откажутся от своей порочной практики.

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      рябошапка
      Что известно о Руслане Рябошапке

      Видео полного интервью с Рябошапкой: 

       

       

       

      Что такое программа "Голобородько"
      Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте, в частности – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Реформы Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
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