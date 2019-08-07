"Вища кваліфкомісія суддів – жертва номер один": Рябошапка анонсував перезапуск органу

У Володимира Зеленського вже розглянули законопроект, який передбачає припинення повноважень всіх членів Вищої кваліфкомісії суддів як органу, який не справився зі своїми завданнями. Нові члени будуть обрані протягом дуже швидкого строку.

Про це журналісту 24 каналу заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка в інтерв'ю для програми "Голобородько".

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Суд – якраз той орган, який повинен встановити справедливість. Що з ним робити?

Що робити з судом? Складне питання, я бачу дві відповіді. Перша відповідь має бути надана якомога швидше – терміново, невідкладно. І вона буде надана в перші ж дні роботи нового парламенту. Щойно я закінчив дивитися перший варіант законопроекту, який невдовзі ми обговоримо з експертами.

Ці зміни стосуються органів, які відповідають за добір суддів, їхні кваліфікаційне оцінювання та органів, які відповідають за дисциплінарну відповідальність суддів...

Що треба безпосередньо конкретно зробити для того, щоб судді це відчули?

Насправді, не все так складно. Мають бути порядні, доброчесні, професійні люди в кваліфікаційній комісії, яка добирає суддів. І такі ж самі люди повинні бути у Вищій раді правосуддя, які мають чесно і неупереджено застосовувати закон. Не вигороджувати, не захищати суддів там де, для цього немає підстав, а підходити безсторонньо до процесу притягнення суддів до відповідальності.

Чи найближчим часом можна очікувати перезапуск Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії?

Вища кваліфікаційна комісія – це жертва, умовно кажучи, номер один. Закон передбачає припинення повноважень всіх членів кваліфкомісії як органу, який не справився зі своїми завданнями. Нові члени будуть обрані протягом дуже швидкого строку. Ми плануємо, що це – 30 днів. Що цих 30 днів вистачить для всіх процедур, щоби обрати нових представників органу, який відбиратиме суддів.

І кардинально зміниться процедура притягнення до відповідальності. Ми занадто слідували, можливо, найкращим світовим стандартам щодо захисту прав суддів, і врешті-решт це призвело до того, що ми їх захистили абсолютно від усього, окрім якогось неформального впливу з-поза меж правової системи. Строки притягнення будуть скорочені, сама процедура буде спрощена.

Ви кажете, що нові обличчя потраплять в ці два органи у найкоротші терміни. Яким чином? Це буде конкурс чи призначення? Це буде призначення за результатами конкурсу. Ми бачимо, що Вища рада правосуддя має провести цей конкурс. Під час конкурсу обов’язково мають брати участь експерти. Процедура може бути схожа до обрання суддів до Вищого антикорупційного суду. Там обов’язково повинні бути люди, відібрані з Громадською радою міжнародних експертів. Що буде цей орган робити з суддями, які є? Справедливо і швидко розглядати скарги щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Тобто не буде ніякою…? Репресій? Ні, я маю на увазі умовну переатестацію всіх суддів. Я не думаю, що це реально і потрібно. Чому громадські експерти говорять про те, що необхідно повторно переоцінити чи переатестувати суддів Верховного Суду і не тільки. Тому що існує тотальна недовіра до органів, які здійснювали добір суддів до того ж самого Верховного Суду, і до органів, які притягували їх до відповідальності. Якщо ми змінимо формат роботи цих двох органів, і до них з’явиться довіра, то можна точково реагувати. Тільки з’явилося незаконне рішення – негайна реакція, 30-45 днів – і суддя має бути позбавлений посади. Декілька таких жорстких швидких рішень, і побачите: судді дуже швидко відреагують і відмовляться від своєї порочної практики.



Що відомо про Руслана Рябошапку

Відео повного інтерв'ю з Рябошапкою:

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.