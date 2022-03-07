Высший пилотаж: летчик-герой сбил крылатую ракету вблизи Обухова

Наши военные продолжают демонстрировать невероятное мастерство. Даже ракетные обстрелы мирных городов не помогут оккупантам добиться какого-либо преимущества.

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города, ведь боятся прямого контакта с ВСУ. Для бомбежки населенных пунктов враг использует авиацию и ракеты.

Кстати Украина побеждает "вторую армию мира"

Сбитая крылатая ракета

Украинские летчики в войне с Россией демонстрируют исключительное мастерство. "Призрак Киева" уже уничтожил десятки самолетов оккупантов, но его коллеги тоже отличаются высшим пилотажем.

Украинский летчик-ас сумел сбить ракетой "воздух-воздух" крылатую ракету "Калибр", которую выпустил враг. Случилось это вблизи Обухова.

Благодаря фантастическому мастерству нашего героя удалось сберечь много человеческих жизней. Боеголовка от "Калибра" упала в 5 километрах от Обухова.



Яма от взрыва боеголовки "Калибра" / Фото с телеграмма Антона Геращенко

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