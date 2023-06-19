Среди экспонатов – "Шахеды" и "Точка-У": в Киеве открыли новую выставку российского лома

В Киеве на Михайловской площади открыли новую выставку разбитой российской техники. Среди экспонатов можно увидеть обломки дронов-камикадзе, остатки ракетного комплекса "Точка-У" и личные вещи оккупантов.

Корреспондентка 24 Канала Валентина Полищук посетила выставку и показала, какие экспонаты представили на ней. По ее словам, выставка продлится всего несколько дней.

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Груда лома "второй армии мира"

Выставку на Михайловской площади открыли по случаю официального визита лидеров стран Африки, приезжавших в Киев 16 июня. Планировалось, что выставка пройдет только в день приезда делегации, однако ее решили продолжить.

На осмотр украинцам выставили разные экспонаты, которые удалось собрать. Среди всего разнообразия российского лома можно заметить обломки "Шахедов", которыми захватчики постоянно атакуют территорию Украины, шлемы, бронежилеты, остатки ракет и личные вещи оккупантов.

На обломках можно увидеть разные надписи – "За Луганск", "За вокзал Краматорская", "За Украину".

Выставку в Киеве посетили не только взрослые, но и дети.

Выставка в Киеве на Михайловской площади / Фото Валентины Полищук

Организаторы сообщили, что ко Дню Конституции экспонаты снова будут представлены на выставке.

Актуальные потери россиян

ВСУ продолжают давать отпор российским захватчикам. В нескольких направлениях начали проводить наступательные операции, в результате чего уволили 8 населенных пунктов на Таврическом направлении.

Враг терпит сокрушительные потери не только в живой силе, которые уже превысили 220 тысяч, но и в технике. Только за минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали: