Кореспондентка 24 Каналу Валентина Поліщук відвідала виставку та показала, які експонати презентували на ній. За її словами, виставка триватиме лише кілька днів.

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Груда брухту "другої армії світу"

Виставку на Михайлівській площі відкрили з нагоди офіційного візиту лідерів країн Африки, які приїздили до Києва 16 червня. Планувалося, що виставка буде лише у день приїзду делегації, проте її вирішили продовжити.

На огляд українцям виставили різні експонати, які вдалося зібрати. Серед усього різноманіття російського брухту можна помітити уламки "Шахедів", якими загарбники постійно атакують територію України, шоломи, бронежилети, залишки ракет та особисті речі окупантів.

На уламках також можна побачити різні написи – "За Луганськ", "За вокзал Краматорська", "За Україну".

Виставку у Києві відвідали не лише дорослі, а й діти.

Виставка у Києві на Михайлівській площі / Фото Валентини Поліщук

Організатори повідомили, що до Дня Конституції експонати знову будуть презентовані на виставці.

Актуальні втрати росіян

ЗСУ продовжують давати відсіч російським загарбникам. На кількох напрямках почали проводити наступальні операції, унаслідок чого звільнили 8 населених пунктів на Таврійському напрямку.

Ворог зазнає нищівних втрат не лише у живій силі, які вже перевищили 220 тисяч, а й у техніці. Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували: