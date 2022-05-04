Выставляют российских военных дураками, – Байден об украинской армии

4 мая 2022 , 02:51
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Источник:

"Голос Америки"

Президент США Джозеф Байден посетил предприятие Lockheed Martin Co в Алабаме, производящее противотанковые ракеты Javelin. Во время своей речи он отметил, что бойцы ВСУ выставляют дураками российских захватчиков.

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Автор: Ольга Котів