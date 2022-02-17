Выстоим однозначно, – Галушкин о вероятности полномасштабного вторжения
Украина должна сконцентрироваться не на том, нападет ли Россия, а на том, как мы будем действовать. Государственные институты делают все возможное, чтобы быть готовыми к любым действиям Кремля.
Об этом рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" главнокомандующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин. Он убежден, что Украина готова дать отпор в случае новой агрессии России.
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Галушкин о готовности Украины к вторжению
По словам Галушкина, если мы сейчас выстоим, то научимся быть не только страной, которая заслуживает свободу и достойное место в мире. Мы будем пользоваться авторитетом среди других государств.
Мы выстоим однозначно. Верьте Вооруженным силам Украины, сохраняйте спокойствие,
– подчеркнул он.
Как пояснил главнокомандующий Сил территориальной обороны, у Украины есть все, чтобы дать отпор врагу, в частности:
- народ;
- мощные вооруженные силы;
- закон "Об основах национального сопротивления".
Галушкин также отметил, что закон об основах нацсопротивления позволяет сделать так, чтобы дать отпор врагу стало общенациональной идеей.Обратите внимание! Полное интервью с Юрием Галушкиным в программе "Первые лица" вы можете посмотреть здесь.
Галушкин прокомментировал готовность Украины к вероятному вторжению: смотрите видео
Вероятное вторжение России: последние новости
- По информации СМИ, новое нападение России якобы могло состояться 16 февраля. Эту информацию опровергал секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Позже СМИ написали, что нападение может состояться 20 февраля. Именно в этот день завершаются совместные учения России и Беларуси "Союзная решимость-2022".
- 17 февраля оккупанты обстреляли детский сад, лицей и жилые дома. В результате вооруженной агрессии ранения получили военный и гражданские.
- Владимир Зеленский заявил, что обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Президент добавил, что Украине необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины.