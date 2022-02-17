Выстоим однозначно, – Галушкин о вероятности полномасштабного вторжения

Украина должна сконцентрироваться не на том, нападет ли Россия, а на том, как мы будем действовать. Государственные институты делают все возможное, чтобы быть готовыми к любым действиям Кремля.

Об этом рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" главнокомандующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин. Он убежден, что Украина готова дать отпор в случае новой агрессии России.

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Галушкин о готовности Украины к вторжению

По словам Галушкина, если мы сейчас выстоим, то научимся быть не только страной, которая заслуживает свободу и достойное место в мире. Мы будем пользоваться авторитетом среди других государств.

Мы выстоим однозначно. Верьте Вооруженным силам Украины, сохраняйте спокойствие,

– подчеркнул он.

Как пояснил главнокомандующий Сил территориальной обороны, у Украины есть все, чтобы дать отпор врагу, в частности:

народ;

мощные вооруженные силы;

закон "Об основах национального сопротивления".

Галушкин также отметил, что закон об основах нацсопротивления позволяет сделать так, чтобы дать отпор врагу стало общенациональной идеей.

Полное интервью с Юрием Галушкиным в программе "Первые лица" вы можете посмотреть здесь

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