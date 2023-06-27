Труппы на границе и "переворот" в Беларуси: что наговорил Лукашенко после мятежа Пригожина

После того, как Пригожин провалил свое восстание в России, Путин выступил с заявлением к россиянам, в котором ничего толкового не сказал. Теперь его дело продолжает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский диктатор выдал порцию бреда журналистам. В частности, Лукашенко заявил о том, что органы пограничной службы ежедневно фиксируют разные провокации на государственной границе от Украины: от подбрасывания трупов до умышленных залетов беспилотников на территорию Беларуси, передает 24 Канал.

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Что еще наговорил приспешник Путина

Лукашенко померещилось восстание в Беларуси. Он заявил, что белорусская оппозиция за рубежом на фоне событий в России засуетилась, чтобы реализовать в Беларуси вооруженный мятеж, но "произошел фальстарт".

Успели даже опубликовать очередные призывы и планы, я о беглецах. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа" – надо же отчитываться. Даже такие случаи были. Насколько сошли с ума так называемые "калиновцы". Их же на фронт загнали, воюют,

– сказал белорусский президент.

Кроме того, он подчеркнул, что Беларусь якобы пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях "коллективного Запада".

"Сегодня мы ясно видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ", – выдал Лукашенко.

Наиболее абсурдным является заявление политика о России. Лукашенко подчеркнул, что если упадет Россия, то Беларусь "останется под обломками" и все погибнут.

Более того, он присвоил себе звание "миротворца" и заявил, что благодаря ему белорусы живут под мирным небом, ведь к войне он готовился в течение 30 лет.

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