Путин спел о каком-то гендерно-нейтральном Боге: Стерненко его тонко высмеял
Российский диктатор Владимир Путин 21 выступает с посланием в федеральное собрание. Конечно, в речи главы Кремля не обошло без тезисов о том, какой "Запад плохой".
Казалось бы, что уже ничего не может удивить в словах диктатора, ведь сколько бред он выдал за время своего правления. Однако он не останавливается, на этот раз издал о "гендерно-нейтральном Боге". В сети начинают реагировать на абсурдные заявления Путина. 24 Канал.
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Абсурдные заявления Путина во время речи
В частности, диктатор сказал, "мероприятие предлагает идею гендерно-нейтрального Бога". "Прости им, Господи, они не знают, что творят", – заявил он.
Путин заявил, что "Россия обязана оградить детей от деградации и вырождения".
Российский диктатор начал говорить о священниках, которых якобы "заставляют благословлять однополые браки". Но это не все, по словам главы Кремля, Запад издевается над своими детьми, а "педофилия объявляется нормой".
"Пусть делают, что хотят. Хочется им сказать, посмотрите священное писание. Там все сказано, в частности, что семья – союз мужчины и женщины", – добавил диктатор.
Фрагмент абсурдной речи Путина: смотрите видео
Реакция Стерненко
Украинский блоггер и активист Сергей Стерненко отреагировал в сети на абсурдные слова Путина.
Путин выступает с посланием к федеральному собранию: главное
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