Показал, что он "мачо": российский оппозиционер о выступлении диктатора на "путингах"

Выступление Владимира Путина перед федеральным собранием было омрачено неожиданным визитом Президента США Джозефа Байдена в Киев. Вероятно, поэтому глава Кремля даже переписал свою речь.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его мнению, Путин в последний момент добавил в конце своей речи абзац о приостановлении участия России в договоре о сокращении наступательного вооружения.

Смотрите также Кашля не было: в "Лужниках" мог выступать очередной двойник Путина

Путину нужно было как-то ответить

Он считает, что этот абзац должен быть в первой части выступления Путина, а появился в конце. И это значит, что, скорее всего, текст речи был скорректирован по итогам визита Байдена в Киев.

Путину нужно было хоть как-то ответить, но ему нечем ответить. Именно поэтому он приостановил договор о сокращении наступательного вооружения, уже и так не работавший. Даже Дональд Трамп говорил, что из этого договора нужно выходить,

– подчеркнул оппозиционер.

По его словам, Путин адресовал это заявление именно для внутреннего пользователя – для россиян, чтобы продемонстрировать, что он сильный, "мачо" и не оставит без ответа визит Байдена в Киев.

"А остальной текст, возможно, тоже корректировался. Но уже Мюнхенская конференция по безопасности показала, что никакие угрозы, шантаж, бряцание оружием не сможет изменить позицию Запада", - подчеркнул он.

Путину остается только шантаж

Гудков отметил, что Путин понимает, если Запад продолжит помогать Украине, то у России не останется шансов победить в войне. Потому что это конкуренция не просто двух стран, а военно-экономического потенциала. Ведь в России ВВП – 1,5% от мирового и в десятки раз больший потенциал у западных стран.

Поэтому Путину остается одно – шантажировать ядерным оружием. Но это выглядит не слишком убедительно, потому что все знают, что он очень зависит от позиции Китая. А Пекин четко заявил, что применение ядерного оружия для него абсолютно недопустимо.

– объяснил он.

Переписывал ли свою речь Путин после визита Байдена в Киев: смотрите видео

Диктатор уверен, что люди его поддерживают

"Шабаш" в "Лужниках", на котором выступал Владимир Путин, зрители оставляли недовольными, а "триколоры" выбрасывали в мусор.

Уже пошутили, что это первый концерт, на который не зрители приобрели билеты, а исполнитель заплатил за то, чтобы зрители пришли посмотреть на его выступление. В России такие мероприятия называют "путинги",

– сообщил оппозиционный политик.

По его словам, данная технология используется администрацией Путина. Они собирают для него кучу людей, ему не говорят, что они пришли за 500 рублей. Путин выходит, видит, как все ему радуются, машут флагами, и он успокаивается, уверенный, что люди его поддерживают.

Путин Интернетом не пользуется, и не знает, как такие митинги организуются – когда бюджетников сгоняют на такие мероприятия для красивой "картинки",

– считает Гудков.

Он подчеркнул, что глава Кремля сейчас понимает, что все движется не по его плану: блицкриг в Украине не удался, Запад объединился против него, Зеленский стал мировой звездой, также из России сбежали 1,5 миллиона человек, чтобы не попасть под мобилизацию .

"У Путина только плохие новости, вот ему и делают приятное кремлевские чиновники, которые в то же время еще и "бабки распилили", когда организовывали это мероприятие в "Лужниках"", - отметил Дмитрий Гудков.

Как прошел "шабаш" в "Лужниках": коротко