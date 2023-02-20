Путин может сказать только одно 21 февраля, но Си Цзиньпин уже послал ему сигнал, – Гудков
Уже завтра, 21 февраля, Владимир Путин выступит с речью к населению страны-агрессора на федеральном собрании. Впрочем, российскому диктатору в целом не о чем говорить.
Вероятно, в Кремле долго взвешивали, что лучше – не говорить вообще ничего или хотя бы что-нибудь. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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О чем будет говорить Путин 21 февраля
По его словам, Кремль будет пытаться посвятить речь какой-нибудь дате. Впрочем, вероятнее всего, это будет день российской армии, а не начало полномасштабного вторжения в Украину. Путин может восхвалять "вторую армию мира" и раздавать награды.
В то же время, каких-либо серьезных заявлений от главы Кремля не стоит ожидать. Его речь будет состоять из очередного набора пропагандистских штампов.
Си Цзиньпин уже послал Путину сигнал на Мюнхенской конференции через своего представителя, чтобы тот даже не думал о ядерном оружии, потому что Китай этого не устраивает. Так что Путину больше не о чем говорить,
– заметил российский оппозиционный политик.
Однако россияне постараются что-то придумать. Так, в российских СМИ появилась информация, что Путин якобы может изменить название "СВО" на "антитеррористическую операцию". Впрочем, Гудков отметил, что как бы они ни переименовывали так называемую "спецоперацию" – это ничего не изменит.
Гудков сказал, чего ожидать от выступления Путина 21 февраля: смотрите видео
Следовательно, глава Кремля может прибегнуть к очередным пустым угрозам и обвинениям Запада в том, что он якобы руками Украины напал на Россию и тому подобное. Путину нет, что сказать – он может только угрожать ядерным оружием, но его уже предупредили о последствиях.
Чего ждать от Путина накануне 24 февраля
- Глава Кремля запланировал видеообращение к россиянам 21 февраля. В британской разведке сообщили, что во время речи Путин может затронуть вопрос выплат мобилизованным и их семьям. Эксперты заметили, что Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине.
- Российский публицист из США Андрей Пионтковский предположил, что российский диктатор может объявить о включении в состав России новых территорий, а именно – Южной Осетии и Абхазии. Более того, Путин может дожать Александра Лукашенко и включить в состав страны-агрессора Беларусь.
- Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман выразил мнение, что Россия может готовить провокации к годовщине полномасштабного вторжения. Так, россияне могут атаковать пограничные регионы ракетами С-300 и С-400. Более того, страна-агрессор может готовить провокации в Приднестровье, а также на границе с Польшей или Литвой.