Путин может сказать только одно 21 февраля, но Си Цзиньпин уже послал ему сигнал, – Гудков

Уже завтра, 21 февраля, Владимир Путин выступит с речью к населению страны-агрессора на федеральном собрании. Впрочем, российскому диктатору в целом не о чем говорить.

Вероятно, в Кремле долго взвешивали, что лучше – не говорить вообще ничего или хотя бы что-нибудь. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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О чем будет говорить Путин 21 февраля

По его словам, Кремль будет пытаться посвятить речь какой-нибудь дате. Впрочем, вероятнее всего, это будет день российской армии, а не начало полномасштабного вторжения в Украину. Путин может восхвалять "вторую армию мира" и раздавать награды.

В то же время, каких-либо серьезных заявлений от главы Кремля не стоит ожидать. Его речь будет состоять из очередного набора пропагандистских штампов.

Си Цзиньпин уже послал Путину сигнал на Мюнхенской конференции через своего представителя, чтобы тот даже не думал о ядерном оружии, потому что Китай этого не устраивает. Так что Путину больше не о чем говорить,

– заметил российский оппозиционный политик.

Однако россияне постараются что-то придумать. Так, в российских СМИ появилась информация, что Путин якобы может изменить название "СВО" на "антитеррористическую операцию". Впрочем, Гудков отметил, что как бы они ни переименовывали так называемую "спецоперацию" – это ничего не изменит.

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Следовательно, глава Кремля может прибегнуть к очередным пустым угрозам и обвинениям Запада в том, что он якобы руками Украины напал на Россию и тому подобное. Путину нет, что сказать – он может только угрожать ядерным оружием, но его уже предупредили о последствиях.

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