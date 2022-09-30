Путин в своем выступлении шокировал "героями" и едва не нарвался на новые войны, – Шейтельман

Кремлевский диктатор все же выступил в Кремле 30 сентября и отличился безумными заявлениями. Все произошло так, как и прогнозировали по выступлению Путина, он даже стал скучным.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что кремлевский карлик во время своего выступления упоминал "героев", в частности, адмирала Ушакова. Это очень интересный набор и стоит вообразить шок тех людей, которые это все слушали.

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"В этом списке адмирал Ушаков, "Гиви", "Моторола", прокурор Луганской области и Екатерина II. Все эти люди в одном ряду", – говорит Шейтельман.

Я думаю, что стоит сделать новые купюры с этими персонажами,

– добавляет он.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видеоанализ речи Путина 30 сентября

Безумие Путина в отношении СССР

Также Михаил Шейтельман отметил, что во время этой речи был удивительный парадокс – Путин сказал, что "наша с вами страна", а говорил он это о Советском Союзе и затем добавил, что его уже не восстановить.

Но политически, я понимаю, почему он выразился именно так – потому что если он скажет, что нужно восстановить Советский Союз, то моментально получит еще несколько больших войн,

– убежден политтехнолог.

"Но о Потемкине он не зря вспомнил в речи, потому что есть такое выражение у россиян о "потемкинских деревнях". Это когда ты построил только фасад и привозишь императрицу, чтобы показать, как все красиво", – добавляет Шейтельман.

По мнению политтехнолога, именно так он и строит сейчас Россию – по методу Потёмкина.