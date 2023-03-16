Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Так он прокомментировал одно из последних выступлений Путина, где тот рассказывал о "тараканах-прусаках" и делился разными поговорками вроде "не рой яму другому, а то сам туда упадешь".

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Путину не о чем рассказывать

Как отметил Жирнов, диктатор Владимир Путин живет в своем виртуальном мире. Вполне реально, что он психопат и сумасшедший. Но, чтобы ему было комфортно жить там, он поверил в те вещи, которые говорит. Кроме того, диктатору нет действительно о чем говорить.

А о чем ему еще рассказывать? Об огромном количестве "200-х"? О еще большем количестве "300-х"? О том, что российские матери отдают сыновей на войну и хотят получить "Ладу"? Поэтому он рассказывает анекдоты. Пытается делать вид, что ничего не происходит… Это выступление Путина запомнилось "тараканами и анекдотами",

– отметил Жирнов.

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На самом деле Путин действительно не в своем уме человек. Он искренне верит в свои дикие заявления типа того, что Украина собиралась нападать на Россию. То есть Киев хотел атаковать государство с ядерным оружием, у которого огромная территория. Идиотизм.

А что тут ответишь? Путин же повторяет это. И Лавров, Шойгу повторяют это. Над Лавровым смеются в нормальном окружении. Вспомните, как зал высмеял его в Индии,

– подчеркнул Жирнов.

Путин снова отметился странными заявлениями