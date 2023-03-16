Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Так він прокоментував один з останніх виступів Путіна, де той розповідав про "тараканів-прусаків" та ділився різними приказками на кшталт "не рий яму іншому, а то сам туди впадеш".

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Путіну немає про що розповідати

Як наголосив Жирнов, диктатор Владімір Путін живе у своєму віртуальному світі. Цілком реально, що він психопат та божевільний. Але, щоб йому комфортно було жити там, він повірив в ті речі, які говорить. Окрім того, диктатору немає насправді про що говорити.

А про що йому ще розповідати? Про величезну кількість "200-х"? Про ще більшу кількість "300-х"? Про те, що російські матері віддають своїх синів на війну і хочуть отримати "Ладу". Тому він розповідає анекдоти. Намагається удавати, що нічого не відбувається… Цей виступ Путіна запам'ятався "тарганами й анекдотами",

– зазначив Жирнов.

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Насправді Путін дійсно не сповна розуму людина. Він щиро вірить у свої дикі заяви на кшталт того, що Україна збиралася нападати на Росію. Тобто Київ хотів атакувати державу з ядерною зброєю, в якої величезна територія. Ідіотизм.

А що тут відповіси? А Путін повторює це. І Лавров, Шойгу повторюють це. Над Лавровим сміються в нормальному оточенні. Згадайте, як зал висміяв його в Індії,

– підкреслив Жирнов.

Путін знову відзначився дивними заявами