Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Так він прокоментував один з останніх виступів Путіна, де той розповідав про "тараканів-прусаків" та ділився різними приказками на кшталт "не рий яму іншому, а то сам туди впадеш".
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Путіну немає про що розповідати
Як наголосив Жирнов, диктатор Владімір Путін живе у своєму віртуальному світі. Цілком реально, що він психопат та божевільний. Але, щоб йому комфортно було жити там, він повірив в ті речі, які говорить. Окрім того, диктатору немає насправді про що говорити.
А про що йому ще розповідати? Про величезну кількість "200-х"? Про ще більшу кількість "300-х"? Про те, що російські матері віддають своїх синів на війну і хочуть отримати "Ладу". Тому він розповідає анекдоти. Намагається удавати, що нічого не відбувається… Цей виступ Путіна запам'ятався "тарганами й анекдотами",
– зазначив Жирнов.
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Насправді Путін дійсно не сповна розуму людина. Він щиро вірить у свої дикі заяви на кшталт того, що Україна збиралася нападати на Росію. Тобто Київ хотів атакувати державу з ядерною зброєю, в якої величезна територія. Ідіотизм.
А що тут відповіси? А Путін повторює це. І Лавров, Шойгу повторюють це. Над Лавровим сміються в нормальному оточенні. Згадайте, як зал висміяв його в Індії,
– підкреслив Жирнов.
Путін знову відзначився дивними заявами
- В Росії відбулася зустріч Владіміра Путіна з місцевими бізнесменами. Там він знову наговорив кілька диких заяв.
- Диктатор стверджував, що врожайність в Росії перевищує європейські показники. А жителям Заходу нібито радять перейти з салату та помідорів на ріпку.
- Він вважає, що закриття для Росії західних ринків – це плюс. Адже місцевий бізнес робить життя росіян значно кращим.