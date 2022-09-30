На поле боя нас позвала судьба, – Путин назвал войну в Украине битвой за Россию

Кремлевский диктатор Владимир Путин нашел новое оправдание своей кровавой войне. Теперь он называет ее "битвой за Россию".

Об этом Путин заявил во время своей речи 30 сентября, сообщает 24 канал. По его словам, оккупанты защищают российских детей от порабощения и каких-то ужасных экспериментов. Однако президент страны-террористки традиционно не уточнил, кто угрожает им порабощением.

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Путин считает войну битвой за Россию

Кремлевский диктатор во время выступления 30 сентября в очередной раз разразился безумными заявлениями. Кроме объявления аннексии временно оккупированных территорий Украины, Путин заявил, что начавшаяся война является якобы битвой за Россию.

Сегодня мы боремся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории,

– цинично заявил российский президент.

Он, как всегда, спекулирует так называемой "русофобией". Именно так Путин называет жесткие ограничения, которые ввел мир, не соглашаясь с непровоцированной захватнической войной Кремля против Украины.

Своим гражданам он навязывает мнение, что мир выступает против всех россиян, а не наказывает санкциями властную верхушку, чтобы наконец прекратила войну.

"Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такого объединения может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость", – продолжал бредить Путин.

По словам кровавого диктатора, ценностями России есть любовь к людям, милосердие и сострадание. Он традиционно не вспомнил тысячи замученных мирных украинцев, которые просто не хотели принимать оккупантов на своей земле.

Путин не хочет принимать любовь украинцев к своей Родине. В то же время он говорит, что восприятие "русского мира" родным – это духовный выбор, который якобы сделали жители оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Они сделали свой выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. За нами – правда. За нами – Россия", – подытожил кремлевский диктатор.

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