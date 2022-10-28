Больному становится хуже, – политтехнолог выделил две самые абсурдные вещи из речи Путина

В речи на Валдае Путин упомянул о бумажках, которые Россия в декабре 2021 года посылала в НАТО – тогда сумасшедшие оккупанты требовали выгнать из Альянса все страны, вступившие туда после 1997 года.

Об этом во время стрима для 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что его очень радует, что наш больной не симулирует, а действительно последователен в своих мыслях. Во время форума в Валдае мы заметили, что нашему "пациенту" не стало лучше.

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"В прошлом году, эти письма от России в НАТО были полным бредом, но он это помнит – это меня удивило. Кто об этой ерунде помнит, уже прошло 8 месяцев полномасштабной войны, весь мир изменился", – говорит Шейтельман.

Обзор выступления кремлевского диктатора Путина на Валдае 2022 года

По словам политтехнолога, весь цивилизованный мир совершенно точно уже видит Россию по-другому. Это совершенно не та Россия, с которой могли о чем-то говорить еще в декабре прошлого года.

Эти декабрьские бумажки, хоть и выглядели жалко, но Россия получала ответы – были официальные письма от Госдепа США, от ЕС,

– добавляет Шейтельман.

Мало того, что Путина постоянно "заносит" в далекое прошлое и он грезит Петром I, так он еще думает, что ничего не изменилось с декабря 2021 года.

Обзор речи Путина на форуме "Валдай 2022": смотрите видео разговора с Михаилом Шейтельманом

Но, на фоне этого латентного безумия, по мнению Шейтельмана – больному становится хуже. Политтехнолог Михаил Шейтельман выделил два шедевра, которые в речи Путин выдал один за другим:

литературный разбор произведения "Бесы". Путин виртуозно проанализировал произведение Достоевского с разных сторон.

обвинение Запада в том, что они выкололи глаза Копернику, забили камнями Шекспира и отрезали язык Цицерону.

"Сначала Путин цитировал Достоевского, а затем он с совершенно серьезным лицом сказал выше упомянутые вещи", – заключает Михаил Шейтельман.

Выступление Путина на" Валдае": что снова наговорил сумасшедший

27 октября Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. На свое выступление диктатор традиционно опоздал. В речи глава Кремля уже по привычке раскинулся обвинениями в сторону Запада, якобы те "все плохие", а Россия "хорошая", и именно со своей "доброты" начала полномасштабное вторжение в Украину, ежедневно убивая украинцев.

В сети также обратили внимание на состояние здоровья диктатора. Во время выступления он часто кашлял, а его рука была нездорового сине-зеленого цвета. Кроме того, было заметно, что диктатору тяжело держаться на ногах. Главное из речи Путина мы собрали здесь.