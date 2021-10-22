Выступление российской спикера Матвиенко бойкотировали на конференции в Совете Европы
Источник:твиттер Сейма Польши
В Афинах проходит Европейская конференция глав парламентов. Выступление российской спикера Валентины Матвиенко отказались слушать представители Польши– они демонстративно вышли из зала.
Бойкотировали речь спикера Совета Федераций маршалы Сейма и Сената Польши Томаш Гродзский и Элжбета Витек.
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Этот шаг – знак солидарности со странами, территорию которых оккупировала Россия
В знак солидарности со странами, территория которых сейчас оккупирована Россией, маршал Сейма Элжбета Витек во время выступления спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко вышла из зала пленарных заседаний,
– говорится в сообщении Сейма.
К бойкоту присоединились балтийские страны
Такие же аргументы привели – и в польском Сенате. Там отметили что Томаш Гродзкий вместе с делегацией вышел на время выступления Матвиенко, которая говорила о демократии.Важно! По информации СМИ, также к бойкоту присоединились делегации Латвии, Литвы и Эстонии. Они вышли из зала, как только Матвиенко подошла к трибуне.
Отметим, что мероприятие проходит в Афинах в течение 21 – 22 октября.
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Что говорила Матвиенко во время выступления?Спикер заверила, что, несмотря на критическую ситуацию с коронавирусом в России, общенациональный карантин власть вводить не планирует. Также политик не исключила, что Москва может признать власть Талибана – мол, если та будет защищать права афганцев.
Текст публикации Сейма Польши:
Европейская конференция спикеров парламентов стран СЕ. В знак солидарности со странами, территория которых оккупирована Россией, спикер Сейма Элжбета Витек, во время выступления представительницы Совета Российской Федерации Валентины Матвиенко вышла из пленарного зала.
Текст публикации Сената Польши:
На Европейской конференции спикеров парламентов спикер Сената Республики Польша профессор Гродзский и делегация вышли из комнаты во время выступления главы Совета Российской Федерации Валентины Матвиенко о демократии.