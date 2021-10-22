Выступление российской спикера Матвиенко бойкотировали на конференции в Совете Европы

В Афинах проходит Европейская конференция глав парламентов. Выступление российской спикера Валентины Матвиенко отказались слушать представители Польши– они демонстративно вышли из зала.

Бойкотировали речь спикера Совета Федераций маршалы Сейма и Сената Польши Томаш Гродзский и Элжбета Витек.

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Этот шаг – знак солидарности со странами, территорию которых оккупировала Россия

В знак солидарности со странами, территория которых сейчас оккупирована Россией, маршал Сейма Элжбета Витек во время выступления спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко вышла из зала пленарных заседаний,

– говорится в сообщении Сейма.

К бойкоту присоединились балтийские страны

Такие же аргументы привели – и в польском Сенате. Там отметили что Томаш Гродзкий вместе с делегацией вышел на время выступления Матвиенко, которая говорила о демократии.

По информации СМИ , также к бойкоту присоединились делегации Латвии, Литвы и Эстонии. Они вышли из зала, как только Матвиенко подошла к трибуне.

Отметим, что мероприятие проходит в Афинах в течение 21 – 22 октября.

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