Выступление Трампа в Конгрессе показало, что политика США кардинально изменилась, – Politico

Победа Трампа должна была принести американцам по большей части предсказуемого президента. Но Трамп нынешний сильно отличается от Трампа предыдущего.

Трамп продемонстрировал, что не стремится сотрудничать с демократами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Трамп продает американцам свою очень противоречивую программу

Когда выборы 2024 года сделали Дональда Трампа не просто бывшим, но и будущим президентом, большинство американцев – независимо от их взглядов на него – считали, что точно знают, чего от него ожидать.

Но 43 дня его второго срока продемонстрировали, что эта версия Трампа значительно отличается от первой. Теперь он не только импровизирует, а целенаправленно стремится в корне изменить федеральное правительство, а также пересмотреть внешнюю политику США в сфере торговли и безопасности. Его действия показывают жесткую и настойчивую преданность своим идеям, а также желание расширить президентские полномочия.

"Трамп в своем показательном мастерстве – хвальбах и хвастовстве, возмущении и оскорблениях, способности направлять народное разочарование – снова продемонстрировал, почему он раздражал оппонентов обеих партий в течение последнего десятилетия", – пишет издание.

В речи перед конгрессом Трамп кучу раз в негативном свете упоминал своего предшественника Джо Байдена. В ней почти не было слов, направленных на убеждение демократов в том, что есть некоторые вопросы, над которыми они могли бы работать с ним.

Я смотрю на демократов перед собой и понимаю, что нет абсолютно ничего, что я могу сказать, чтобы порадовать их, или заставить встать, улыбнуться или аплодировать,

– подшучивал Трамп.

Вместо привычного политического пафоса Трамп представил себя как "проповедника здравого смысла", апеллируя к расходам на иностранную помощь. Он привел примеры, которые, по его мнению, являются абсурдными, в частности выделение "8 миллионов долларов на популяризацию ЛГБТКИ+ в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал".

Охотно разжигая культурные споры, президент вспомнил свои исполнительные приказы: объявление английского официальным языком США и закрепление на федеральном уровне позиции, что "есть только два пола – мужской и женский". В то же время он не упомянул о сопротивлении легальным абортам, культурному вопросу, которое поддерживало консервативное движение в течение полувека.

На прошлой неделе Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом вызвали международный резонанс, осудив президента Украины Владимира Зеленского как неблагодарного и угрожая прекратить помощь Киеву. Однако во время речи он внезапно, хотя уже не впервые, изменил риторику, заявив, что Зеленский написал ему благодарственное письмо и готов к посредничеству США в мирных переговорах.

Еще с 1980-х годов Трамп демонстрировал политическую чувствительность, отмечая риск упадка Америки из-за "несправедливой выгоды для других стран" и активно вовлекаясь в культурные баталии. Но в его первом президентском сроке эти инстинкты не всегда складывались в целостную программу. Он назначал консервативных судей, начал строительство стены на границе с Мексикой, однако не закончил. Его внимание часто перепрыгивало с темы на темы, в зависимости от новостей.

Его выступление в Конгрессе подтвердило: Трамп не только вернулся, но и готов реализовать масштабную, амбициозную и одновременно крайне противоречивую программу.