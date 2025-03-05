Трамп продемонстрував, що не прагне співпрацювати з демократами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Трамп продає американцям свою дуже суперечливу програму

Коли вибори 2024 року зробили Дональда Трампа не просто колишнім, а й майбутнім президентом, більшість американців – незалежно від їхніх поглядів на нього – вважали, що точно знають, чого від нього очікувати.

Але 43 дні його другого терміну продемонстрували, що ця версія Трампа значно відрізняється від першої. Тепер він не лише імпровізує, а цілеспрямовано прагне докорінно змінити федеральний уряд, а також переглянути зовнішню політику США у сфері торгівлі та безпеки. Його дії показують жорстку та наполегливу відданість своїм ідеям, а також бажання розширити президентські повноваження.

"Трамп у своїй показовій майстерності – хвальбах і хвастощах, обуренні та образах, здатності направляти народне розчарування – знову продемонстрував, чому він дратував опонентів обох партій протягом останнього десятиліття", – пише видання.

У промові перед конгресом Трамп купу разів у негативному світлі згадував свого попередника Джо Байдена. У ній майже не було слів, спрямованих на переконання демократів у тому, що є деякі питання, над якими вони могли б працювати з ним.

Я дивлюся на демократів перед собою і розумію, що немає абсолютно нічого, що я можу сказати, щоб порадувати їх, або змусити встати, посміхнутися чи аплодувати,

– кепкував Трамп.

Замість звичного політичного пафосу Трамп представив себе як "проповідника здорового глузду", апелюючи до витрат на іноземну допомогу. Він навів приклади, які, на його думку, є абсурдними, зокрема виділення "8 мільйонів доларів на популяризацію ЛГБТКІ+ в африканській країні Лесото, про яку ніхто ніколи не чув".

Охоче розпалюючи культурні суперечки, президент згадав свої виконавчі накази: оголошення англійської офіційною мовою США та закріплення на федеральному рівні позиції, що "є лише дві статі – чоловіча та жіноча". Водночас він не згадав про спротив легальним абортам, культурному питанню, яке підтримувало консервативний рух протягом півстоліття.

Минулого тижня Трамп разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом спричинили міжнародний резонанс, засудивши президента України Володимира Зеленського як невдячного та погрожуючи припинити допомогу Києву. Однак під час промови він раптово, хоча вже не вперше, змінив риторику, заявивши, що Зеленський написав йому лист подяки та готовий до посередництва США у мирних переговорах.

Ще з 1980-х років Трамп демонстрував політичну чутливість, наголошуючи на ризику занепаду Америки через «несправедливу вигоду для інших країн» та активно залучаючись до культурних баталій. Але в його першому президентському терміні ці інстинкти не завжди складалися у цілісну програму. Він призначав консервативних суддів, почав будівництво стіни на кордоні з Мексикою, проте не закінчив. Його увага часто перестрибувала з теми на теми, залежно від новин.

Його виступ у Конгресі підтвердив: Трамп не лише повернувся, а й готовий реалізувати масштабну, амбітну та водночас вкрай суперечливу програму.