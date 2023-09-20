Это заявление можно расценивать как своеобразное предупреждение. О чем 24 Каналу подчеркнул политолог-международник, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.
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Заявление Зеленского
У некоторых стран и их представителей есть желание усадить Украину за стол переговоров и решить вопрос "мирно". В этом контексте Шеренговский напомнил и тот самый "мирный план" Китая, с которым несколько месяцев назад выступал Си Цзиньпин.
"Мы знаем, что велись переговоры по согласованию позиций от других стран. В том числе от европейских. Ватикан пытался придумывать какие-то "мирные планы", – отметил он.
Дмитрий Шеренговский о выступлении Владимира Зеленского на Генассамблее ООН: смотреть видео
Поэтому украинский Президент дал четкий сигнал, который подчеркивал ранее. Мол, не стоит говорить об Украине без Украины.
Любые рассматриваемые договоренности должны идти согласно плану, который предложил Владимир Зеленский. С теми 10 статьями, которые общеприняты. То есть, мы готовы работать в этом поле. Но давайте не отходить от этого,
– добавил проректор Украинского католического университета.
Напомним, ранее Владимир Зеленский озвучил формулу мира. Она состоит из 10 пунктов. В частности, говорится об и наказании России-агрессора, и усилении санкций в отношении этой страны, и прекращении любого сотрудничества. Также важной частью является помощь Украине.
Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН: основное
- 18 сентября Владимир Зеленский прибыл в США, а на следующий день выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Это первое личное выступление главы украинского государства за время полномасштабного вторжения. Ранее Президент принимал участие в дебатах с помощью видеосвязи.
- Во время своего выступления Президент Украины упрекнул мировых лидеров за попытки договориться с Россией. Он подчеркнул, что государству-агрессору нельзя доверять. А также добавил, что ему известно о попытках заключить теневые соглашения с Россией.
- В общем, на заседании Владимир Зеленский подчеркивает несколько блоков. Первый – риски со стороны России. И второй – как бороться с ее агрессией. Глава государства также указывает на свою формулу мира. Детали выступления Зеленского – читайте в материале 24 канала.