Это заявление можно расценивать как своеобразное предупреждение. О чем 24 Каналу подчеркнул политолог-международник, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

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Заявление Зеленского

У некоторых стран и их представителей есть желание усадить Украину за стол переговоров и решить вопрос "мирно". В этом контексте Шеренговский напомнил и тот самый "мирный план" Китая, с которым несколько месяцев назад выступал Си Цзиньпин.

"Мы знаем, что велись переговоры по согласованию позиций от других стран. В том числе от европейских. Ватикан пытался придумывать какие-то "мирные планы", – отметил он.

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Поэтому украинский Президент дал четкий сигнал, который подчеркивал ранее. Мол, не стоит говорить об Украине без Украины.

Любые рассматриваемые договоренности должны идти согласно плану, который предложил Владимир Зеленский. С теми 10 статьями, которые общеприняты. То есть, мы готовы работать в этом поле. Но давайте не отходить от этого,

– добавил проректор Украинского католического университета.

Напомним, ранее Владимир Зеленский озвучил формулу мира. Она состоит из 10 пунктов. В частности, говорится об и наказании России-агрессора, и усилении санкций в отношении этой страны, и прекращении любого сотрудничества. Также важной частью является помощь Украине.

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