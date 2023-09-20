Цю заяву можна розцінювати як своєрідне попередження. Про що 24 Каналу наголосив політолог-міжнародник, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

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Заява Зеленського

У деяких країн та їхніх представників є бажання посадити Україну за стіл перемовин і вирішити питання "мирно". У цьому контексті Шеренговський нагадав і той самий "мирний план" Китаю, з яким декілька місяців тому виступав Сі Цзіньпін.

"Ми знаємо, що велися перемовини щодо узгодження позицій від інших країн. В тому числі від європейських. Ватикан намагався вигадувати якісь "мирні плани", – відзначив він.

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Тому український Президент дав чіткий сигнал, на якому наголошував раніше. Мовляв, не варто говорити про Україну без України.

Будь-які домовленості, які розглядають, мають йти згідно з планом, який запропонував Володимир Зеленський. З тими 10 статтями, які є загальноприйняті. Тобто ми готові працювати в цьому полі. Але давайте не відходити від цього,

– додав проректор Українського католицького університету.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський озвучив формулу миру. Вона складається із 10 пунктів. Зокрема, мовиться про і про покарання Росії-агресора, і посилення санкцій щодо цієї країни та припинення будь-якої співпраці. Також важливою частиною є допомога Україні.

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