Цю заяву можна розцінювати як своєрідне попередження. Про що 24 Каналу наголосив політолог-міжнародник, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.
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Заява Зеленського
У деяких країн та їхніх представників є бажання посадити Україну за стіл перемовин і вирішити питання "мирно". У цьому контексті Шеренговський нагадав і той самий "мирний план" Китаю, з яким декілька місяців тому виступав Сі Цзіньпін.
"Ми знаємо, що велися перемовини щодо узгодження позицій від інших країн. В тому числі від європейських. Ватикан намагався вигадувати якісь "мирні плани", – відзначив він.
Дмитро Шеренговський про виступ Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН: дивитись відео
Тому український Президент дав чіткий сигнал, на якому наголошував раніше. Мовляв, не варто говорити про Україну без України.
Будь-які домовленості, які розглядають, мають йти згідно з планом, який запропонував Володимир Зеленський. З тими 10 статтями, які є загальноприйняті. Тобто ми готові працювати в цьому полі. Але давайте не відходити від цього,
– додав проректор Українського католицького університету.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський озвучив формулу миру. Вона складається із 10 пунктів. Зокрема, мовиться про і про покарання Росії-агресора, і посилення санкцій щодо цієї країни та припинення будь-якої співпраці. Також важливою частиною є допомога Україні.
Виступ Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН: основне
- 18 вересня Володимир Зеленський прибув до США, а наступного дня виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Це перший особистий виступ глави української держави за час повномасштабного вторгнення. Раніше Президент брав участь у дебатах за допомогою відеозв'язку.
- Під час свого виступу Президент України дорікнув світовим лідерам за спроби домовитися із Росією. Він наголосив, що державі-агресорці не можна довіряти. А також додав, що йому відомо про спроби укласти тіньові угоди із Росією.
- Загалом, на засіданні Володимир Зеленський нагошує на декількох блоках. Перший – ризики з боку Росії. Та другий – як боротися з її агресією. Глава держави також зазначає свою формулу миру. Деталі виступу Зеленського – читайте у матеріалі 24 Каналу.