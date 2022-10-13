Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы понять необходимость мира, – Зеленский на ПАСЕ

Владимир Зеленский во время выступления на ПАСЕ сконцентрировался на том, как мир совместными усилиями может побороть военную агрессию России. В частности, он призвал сократить возможности России финансировать войну.

13 октября в 11 утра Президент Украины выступил перед представителями ПАСЕ. Его речь транслировали в эфире телемарафона.

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Цивилизованный мир реагирует на террор России

Президент Владимир Зеленский в речи отметил, что сегодня мир прекрасно проинформирован о зверствах россиян и о том, что Россия решает свои прихоти на языке террора. Поэтому для защиты европейских ценностей мир должен и дальше помогать Украине, чтобы наше государство победило агрессора и, что важно, не дало ему показать, что именно силой можно решать свои цели.

Владимир Зеленский сосредоточился в речи на том, как цивилизованный мир может поставить точку в войне России против Украины, а также напомнил, что в 2019 году Украина переживала очень непростые отношения с Советом Европы. Более того, тогда произошло возвращение российской делегации в зал ПАСЕ.

Фактически была попытка списания всего, что делала Россия против Украины и европейских ценностей, начиная с 2014 года,

– отметил Зеленский.

Он сказал, что это списание происходило под прикрытием рассказов о том, что якобы нужно было сохранить диалог с Россией на всех возможных уровнях. Тогда словом "диалог" маскировалось:

желание закрыть глаза на реальность,

желание некоторых субъектов подсесть на коррумпированный поток денег из России в Европу.

Однако после начала полномасштабного вторжения мир отреагировал не совсем так, как ожидала Россия. Так, Европа быстро приняла принципиальное решение и исключила государство-агрессора из Совета Европы, а также приняла резолюции, осуждающие террор и преступления этого государства против международного права.

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Зеленский призвал к действиям

Россия десятилетиями готовилась к войне и превратила в свою идеологию уничтожение человеческих прав. Чтобы преодолеть ее режим, Владимир Зеленский призвал на всех уровнях в политике, в медиа и в общении с избирателями защищать предоставление Украине достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Ведь это будет фундаментальным шагом, чтобы в ближайшее время закончить всю войну.

Также он призвал сократить возможности России финансировать войну.

Жизненно необходимо лишить государство-агрессора доходов от экспорта от нефти и газа. Россия должна увидеть 0 на счетах, чтобы задуматься о пользе мира,

– подчеркнул Президент Украины.

Именно таким, как отметил Зеленский, должен быть смысл санкционных пакетов ЕС. Также мир должен совместными усилиями:

заставить Россию выполнить требование МАГАТЭ и прекратить военные действия на территории ЗАЭС,

привлечь государство-агрессора и каждого из убийц и палачей к ответственности.

Зеленский считает, что, когда эти юридические механизмы будут созданы и заработают – это станет одной из самых мощных гарантий долгосрочного мира.

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