Президент Зеленский произнес в Давосе откровенную речь, призвав партнеров к конкретным действиям вместо дипломатических церемоний. Украина имеет право открыто требовать современное оружие, поскольку не получает системной поддержки на уровне государств.

Политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что ответственное партнерство требует честного диалога и быстрых решений, а не замалчивания проблем, которые затягивают процесс на годы.

Что означала неформатность выступления Зеленского в Давосе?

Не все оценили заявление президента положительно – некоторые коллеги говорят, что мы плюнули в колодец, который нас поит, а европейские лидеры говорят о неблагодарности. На самом деле мне очень понравилось это выступление – оно неформатное, динамичное, содержательное и честное,

– отметил Лесной.

В отличие от России, которая имеет союзников, воюющих за нее, Украина получает лишь несистемную помощь от отдельных граждан-европейцев и американцев, а не государственную поддержку на системном уровне.

"Поэтому почему здесь обижаться? Если нам запрещают говорить о Taurus или Tomahawk – мы же не живем в сериале вроде Гарри Поттера, где что-то можно называть, а что-то нельзя", – отметил Лесной.

Что еще важного для Украины произошло в Давосе?