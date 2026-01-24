Политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что ответственное партнерство требует честного диалога и быстрых решений, а не замалчивания проблем, которые затягивают процесс на годы.

Не все оценили заявление президента положительно – некоторые коллеги говорят, что мы плюнули в колодец, который нас поит, а европейские лидеры говорят о неблагодарности. На самом деле мне очень понравилось это выступление – оно неформатное, динамичное, содержательное и честное,

– отметил Лесной.

В отличие от России, которая имеет союзников, воюющих за нее, Украина получает лишь несистемную помощь от отдельных граждан-европейцев и американцев, а не государственную поддержку на системном уровне.

"Поэтому почему здесь обижаться? Если нам запрещают говорить о Taurus или Tomahawk – мы же не живем в сериале вроде Гарри Поттера, где что-то можно называть, а что-то нельзя", – отметил Лесной.

