Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що відповідальне партнерство потребує чесного діалогу та швидких рішень, а не замовчування проблем, які затягують процес на роки.

Що означала неформатність виступу Зеленського в Давосі?

Не всі оцінили заяву президента позитивно – деякі колеги кажуть, що ми плюнули в колодязь, який нас поїть, а європейські лідери говорять про невдячність. Насправді мені дуже сподобався цей виступ – він неформатний, динамічний, змістовний і чесний,

– зазначив Лісний.

На відміну від Росії, яка має союзників, що воюють за неї, Україна отримує лише несистемну допомогу від окремих громадян-європейців та американців, а не державну підтримку на системному рівні.

"Тому чому тут ображатися? Якщо нам забороняють говорити про Taurus чи Tomahawk – ми ж не живемо в серіалі на кшталт Гаррі Поттера, де щось можна називати, а щось не можна", – зазначив Лісний.

