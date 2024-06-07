Нацизм вернулся, – Зеленский выступает перед парламентом Франции

Президент Украины находится с официальным визитом в Париже. Владимир Зеленский выступил с речью перед французским национальным собранием.

6 июня президент Зеленский прибыл во Францию на торжества по случаю 80-й годовщины высадки союзников Нормандии.

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Глава государства, выступая перед французским парламентом, отметил, что, к сожалению, Европа снова перестала быть континентом мира. Зеленский указал на возвращение нацизма.

Выступление Зеленского во Франции: смотрите видео