Нацизм вернулся, – Зеленский выступает перед парламентом Франции
7 июня 2024, 11:28Читати новину українською
Президент Украины находится с официальным визитом в Париже. Владимир Зеленский выступил с речью перед французским национальным собранием.
6 июня президент Зеленский прибыл во Францию на торжества по случаю 80-й годовщины высадки союзников Нормандии.
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Глава государства, выступая перед французским парламентом, отметил, что, к сожалению, Европа снова перестала быть континентом мира. Зеленский указал на возвращение нацизма.
Выступление Зеленского во Франции: смотрите видео