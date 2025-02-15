Как участника спектакля: Зеленский рассказал, как Путин планирует использовать Трампа

Зеленский отметил, что расстроен тем, что Трамп позвонил сначала Путину, а не ему. Он считает, что Путин хочет использовать Трампа в целях пропаганды 9 мая.

Трамп допустил, что посетит Москву и Путин вполне вероятно захочет, чтобы это произошло 9 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Зеленский прокомментировал звонок Трампа Путину

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции. Он отметил, что был очень не рад тому, что Трамп позвонил Путину, а лишь после – ему.

Президент Украины подчеркнул, что Путин продолжает играть в свою игру. Он хочет вести переговоры один на один с США. Когда Байден встретился с Путиным в Швейцарии, Россия выдала это в таком свете, словно это она вместе с США формируют мир.

Путин хочет, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая. Но, как подчеркивает Зеленский, Путин будет видеть его "не как уважаемого лидера, а как участника его спектакля".