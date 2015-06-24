Зеленский обращается к Сенату и Палате представителей Нидерландов: главные заявления

Во время визита в Гаагу 24 июня Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед представителями Сената и Палаты представителей парламента Нидерландов. Королевство активно помогает Украине и защищает жизни наших людей.

Украинский лидер поблагодарил за всю оказанную помощь, а представители Нидерландов были заинтересованы в его речи. Главные тезисы из выступления президента в Гааге можете найти в материале 24 Канала.

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О чем говорил Зеленский в Нидерландах

Офис президента опубликовал выступление Владимира Зеленского, где он говорил об Украине и ее борьбе против врага.

Выступление Зеленского в Гааге: смотрите видео