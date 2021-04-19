Не ожидали: высылка чешских дипломатов из Москвы парализует работу посольства
Из-за того, что Чехия выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. В Праге уже заявили, что это парализует работу их посольства в Москве.
Источник:Радио Прага
Дело в том, что в Москве работает всего 60 чешских дипломатов, а в Праге – вдвое больше российских.
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Что еще говорят в Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что инцидент значительно повлияет на работу посольства.
Высылка 20 чешских дипломатов из Москвы парализует чешское посольство,
– сказал Ян Гамачек.
По словам министра, ответ России на высылку дипломатов является непропорциональным. Дело в том, что в российском посольстве в Чехии работает ориентировочно 120 работников, тогда как в чешском в Москве – всего 60 человек.
Как повлияет выдворение чешских дипломатов на работу посольства
Чешское посольство в Москве должны покинуть 20 сотрудников, среди которых 16 – дипломаты. Среди них самый высокий дипломат – заместитель посла. По словам руководителя отдела внешней политики канцелярии президента Рудольфа Индрака, Москву покинет практически все политическое отделение посольства.
К тому же Ян Гамачек рассказал, что закрыть придется все экономическое отделения. Единственное, что продолжает работать – это консульский отдел.
Что предшествовало этому
- 17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. Причина в том, что чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеров кремлевских спецслужб.
- Их подозревают в причастности к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибло 2 человека.
- 18 апреля Россия заявила, что в ответ высылает 20 чешских дипломатов.
- Великобритания поддержала решение Чехии выслать российских дипломатов.
- Украина также поддержала высылку российских дипломатов из Чехии.
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