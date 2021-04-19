Из-за того, что Чехия выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. В Праге уже заявили, что это парализует работу их посольства в Москве.

Дело в том, что в Москве работает всего 60 чешских дипломатов, а в Праге – вдвое больше российских.

К теме США поддерживают ответ Чехии на действия России, – Госдеп

Что еще говорят в Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что инцидент значительно повлияет на работу посольства.

Высылка 20 чешских дипломатов из Москвы парализует чешское посольство,

– сказал Ян Гамачек.

По словам министра, ответ России на высылку дипломатов является непропорциональным. Дело в том, что в российском посольстве в Чехии работает ориентировочно 120 работников, тогда как в чешском в Москве – всего 60 человек.

Как повлияет выдворение чешских дипломатов на работу посольства

Чешское посольство в Москве должны покинуть 20 сотрудников, среди которых 16 – дипломаты. Среди них самый высокий дипломат – заместитель посла. По словам руководителя отдела внешней политики канцелярии президента Рудольфа Индрака, Москву покинет практически все политическое отделение посольства.

К тому же Ян Гамачек рассказал, что закрыть придется все экономическое отделения. Единственное, что продолжает работать – это консульский отдел.

Что предшествовало этому