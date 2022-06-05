Вытащили из ада: из Лисичанска удалось эвакуировать 66 человек

Украинским защитникам и защитницам удалось невозможное. Они эвакуировали из Лисичанска 66 человек, из них шестеро детей.

В эвакуацию были привлечены военные, полицейские и ГСЧСники. Людей эвакуировали тихо и без анонса.

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Да, спасатели и спасательницы ездили по бомбоубежищам и просто уговаривали людей эвакуироваться. Некоторых уговорили, ведь 66 человек уже в безопасности.

Оставшихся попросили оставаться в укрытиях, поскольку обстрелы не утихают. Гуманитарные грузы в город завезли. Будет ли еще одна эвакуация – неизвестно. Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай говорил, что эвакуации анонсировать не будут.

Почему об эвакуации не сообщали

4 июня Сергей Гайдай предположил , что, возможно, удастся сделать эвакуацию, но тихонько и без огласки. Все потому, что русская армия расстреливает эвакуационные автобусы. Сегодня практика "тихой эвакуации" сработала.

Заметим, что в области очень тяжелая гуманитарная ситуация. Людей нельзя эвакуировать, им невозможно подвозить гуманитарные грузы. К примеру, в Северодонецке.

Единственные населенные пункты, куда можно поставлять гуманитарные грузы, еду и лекарства, это Лисичанск и Горная община. И то в Горную общину автомобили доезжают не каждый день, потому что их обстреливают очень часто.

Текущая ситуация в Луганской области:

4 июня в Северодонецке россияне обстреляли из артиллерии завод "Азот" , в бомбоубежищах которого прячутся около 800 человек. Оккупанты приготовили по помещению цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Лисичанск обстреливали из комплекса "Точка-У" . В тот же день из-за вражеских обстрелов в Лисичанске погибла женщина, которая находилась в своем доме. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу. Всего за сутки кафиры повредили в Лисичанске 5 домов, отделение Укрпочты и здание отдела полиции.

В районах Горного и Мирной Долины оккупанты нанесли авиационные удары вертолетами Ка-52, а по Устиновке убили из самолетов Су-25.

Также враг нанес значительные разрушения Горскому, повредив еще 13 домов.

В целом, 4 июня из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

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