Вывезенных во Францию афганцев заподозрили в связях с "Талибаном"

Пятерых афганцев, которых эвакуировали из Кабула во Францию, взяли под стражу. 4 из них заподозрили в сотрудничестве с боевиками "Талибана".

Почему задержали афганцев

Одного мужчину взяли под стражу, потому что он нарушил самоизоляцию и требование покидать округ Сен-Сан-Дени. Кроме того, он знаком с другими 4 афганцами, которых подозревают в связях с талибами.

Читайте также "Талибан" завладел самолетами и противотанковыми ракетами, которые оставили военные США

Представитель правительства Габриэль Атталь уточнил, что задержанный афганец помогал с эвакуацией французов из посольства.

Это происходило в чрезвычайно напряженной ситуации. Он, возможно, спас чьи-то жизни,

– рассказал Атталь.

В отношении 5 мужчин применили меры индивидуального админконтроля и надзора.

В Германию эвакуировали преступников

После захвата Афганистана талибами, несколько стран мира заявили, что готовы принять беженцев. Так эвакуационным рейсом из Кабула в Германию прилетели 3 афганцев, которых ранее уже депортировали. Мужчин обвиняли в изнасиловании и торговле наркотиками.

Преступники снова прилетели в страну и попросили убежища. Однако Германия им отказала.

Интересно "А потом наступит зима": последняя провинция Афганистана планирует сдаться талибам, – СМИ