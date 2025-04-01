Какие силы Европа может отправить в Украину и обойдется ли без США: анализ IISS

Британский International Institute for Strategic Studies оценил, сколько военных могут отправить в Украину. Там отметили, что одна бригада не играет никакой роли. Если будут морские силы, задействуют Одесский порт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Сможет ли Европа справиться с миротворческой миссией в Украине без США

В последнее время все больше говорится о возможной отправке в Украину авиации и флота.

Есть три варианта, как можно развернуть миротворческие силы:

это могут быть небольшие силы размером около 10 тысяч человек, собранные вокруг одной бригады, но с дополнительным авиационным и морским компонентом;

средний масштаб сил, собранных на основе дивизии с общей численностью контингента в 25 тысяч человек;

большие силы на основе корпуса, всего 60 – 100 тысяч человек.

Управлять контингентом любого размера может командование Франко-британских объединенных экспедиционных сил (CJEF).

Понятно, что силы разного размера могут выполнять разные задачи. Например, самый большой контингент из 60 – 100 тысяч человек сможет отразить ряд атак с разных направлений. А вот группировка на основе дивизии будет способна ответить на угрозу только с одного направления.

Наиболее вероятным является развертывание контингента корпусного уровня, как это было в Боснии и Герцеговине 1995 – 1996 годов. Тогда развертывание 60-тысячного контингента заняло около месяца.

Впрочем, Европа вряд ли справится без США.

Собрать полноценные силы на основе корпуса мешает нехватка дальнобойных ракетных систем, вертолетов, сил разведки (всех видов) и РЭБ, инженерных бригад и систем ПВО. В воздухе при долгосрочной миссии в которой будет участвовать около 200 истребителей начнет ощущаться нехватка воздушных топливозаправщиков и самолетов ДРЛО. Аналогичная ситуация и с нехваткой сил на море,

– говорится в анализе.

Даже 25-тысячный контингент столкнется с нехваткой противовоздушной и противоракетной обороны, инженерных сил, а также средствами противодействия российским системам ПВО. Для такого войска должно быть около 100 истребителей и возможность держать в море до шести боеспособных боевых кораблей – ракетных эсминцев и фрегатов.

В Defense Express добавили: "Вполне реально компактное развертывание одной дивизии в Украине с опорой на тесное взаимодействие с ВСУ. Как и развертывание воздушной компоненты из 200 истребителей при условии базирования самолетов ДРЛО и воздушных танкеров на территории Польши и Румынии".

Однако все равно не ясно, как будут отвечать иностранные силы на провокации и возможные атаки со стороны России.