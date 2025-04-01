Какие силы Европа может отправить в Украину и обойдется ли без США: анализ IISS
- International Institute for Strategic Studies оценил возможности Европы отправить военные силы в Украину.
- Есть три варианта развертывания сил разного масштаба.
Британский International Institute for Strategic Studies оценил, сколько военных могут отправить в Украину. Там отметили, что одна бригада не играет никакой роли. Если будут морские силы, задействуют Одесский порт.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
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Сможет ли Европа справиться с миротворческой миссией в Украине без США
В последнее время все больше говорится о возможной отправке в Украину авиации и флота.
Есть три варианта, как можно развернуть миротворческие силы:
- это могут быть небольшие силы размером около 10 тысяч человек, собранные вокруг одной бригады, но с дополнительным авиационным и морским компонентом;
- средний масштаб сил, собранных на основе дивизии с общей численностью контингента в 25 тысяч человек;
- большие силы на основе корпуса, всего 60 – 100 тысяч человек.
Управлять контингентом любого размера может командование Франко-британских объединенных экспедиционных сил (CJEF).
Понятно, что силы разного размера могут выполнять разные задачи. Например, самый большой контингент из 60 – 100 тысяч человек сможет отразить ряд атак с разных направлений. А вот группировка на основе дивизии будет способна ответить на угрозу только с одного направления.
Наиболее вероятным является развертывание контингента корпусного уровня, как это было в Боснии и Герцеговине 1995 – 1996 годов. Тогда развертывание 60-тысячного контингента заняло около месяца.
Впрочем, Европа вряд ли справится без США.
Собрать полноценные силы на основе корпуса мешает нехватка дальнобойных ракетных систем, вертолетов, сил разведки (всех видов) и РЭБ, инженерных бригад и систем ПВО. В воздухе при долгосрочной миссии в которой будет участвовать около 200 истребителей начнет ощущаться нехватка воздушных топливозаправщиков и самолетов ДРЛО. Аналогичная ситуация и с нехваткой сил на море,
– говорится в анализе.
Даже 25-тысячный контингент столкнется с нехваткой противовоздушной и противоракетной обороны, инженерных сил, а также средствами противодействия российским системам ПВО. Для такого войска должно быть около 100 истребителей и возможность держать в море до шести боеспособных боевых кораблей – ракетных эсминцев и фрегатов.
В Defense Express добавили: "Вполне реально компактное развертывание одной дивизии в Украине с опорой на тесное взаимодействие с ВСУ. Как и развертывание воздушной компоненты из 200 истребителей при условии базирования самолетов ДРЛО и воздушных танкеров на территории Польши и Румынии".
Однако все равно не ясно, как будут отвечать иностранные силы на провокации и возможные атаки со стороны России.