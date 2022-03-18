Вывод по заявке Украины на членство в ЕС будет в течение нескольких месяцев, – Зеленский

Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе. Однако вывод о решении Еврокомиссии будет через несколько месяцев.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

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Зеленский добавил, что Украина продолжает двигаться к стратегическим целям.

Вывод ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и Еврокомиссии дано поручение,

– написал Зеленский.

Заметим, что ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз. Поэтому Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, после чего Европарламент рекомендовал предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в ЕС. Теперь слово за Еврокомиссией.

В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Ана Писонеро заявила, что в Евросоюзе понимают важность для народа Украины стать частью ЕС, поэтому пообещали быстро подготовить выводы на заявку для вступления.

Важно – Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС:

Текст публикации Владимира Зеленского:

Был предметный разговор с Президентом ЕК Урсулой фон дер Ляен. Вывод ЕК по заявке Украины на членство в #ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано ​​поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели.