Вывод "зеленого коридора" сопровождается провокационными заявлениями боевиков
Источник:Центр противодействия дезинформации
Вывод населения Мариуполя гуманитарным коридором сопровождается провокационными заявлениями так называемого лидера террористов Пушилина о подрывах украинскими защитниками жилых домов в городе.
В ведомстве отметили, что такие сообщения являются целеустремленным фейком, призванным сорвать выход жителей Мариуполя в безопасные места.
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Международный Комитет Красного Креста гарантирует прекращение огня во время эвакуации,
– заявила Ирина Верещук.
В центре добавили, что армия оккупантов, пользуется режимом прекращения огня и продвигается вперед.
Ранее в СНБО сообщили, что оккупанты нарушают достигнутые договоренности, в частности, блокируют эвакуацию мирных жителей и передачу гуманитарной помощи.
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