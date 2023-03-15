Об этом в эфире 24 Канала заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил это тем, что основные логистические артерии находятся под контролем украинских военных.

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"Россияне рассредоточивают свой ресурс по многим направлениям. И они не могут полноценно собрать его, например на юге Бахмута. Это дает нам возможность не только нивелировать, но и держать достаточно эффективную оборону", – пояснил Коваленко.

У россиян парадоксальная тактика

Противник одновременно пытается штурмовать по нескольким направлениям, что Александр Коваленко называет парадоксальным. Вместе с этим россияне хотят продвинуться на север к Северску и на северо-запад к Славянску.

"Что касается направления Славянска, то они пытаются двигаться, чтобы захватить основные высоты. Пока им это не удается. В Северск они двигаются, потому что им важно в ближайшее время во время наступательных действий в направлении Кременная – Лиман именно замыкать эту локацию", – объяснил военно-политический обозреватель.

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