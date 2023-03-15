Про це в ефірі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив це тим, що основні логістичні артерії перебувають під контролем українських військових.

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"Росіяни розосереджують свій ресурс за багатьма напрямками. І вони не можуть повноцінно його спрямувати, наприклад на півдні Бахмута. Це дає нам можливість не тільки нівелювати, але й тримати достатньо ефективну оборону", – пояснив Коваленко.

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У росіян парадоксальна тактика

Противник одночасно намагається штурмувати з декількох напрямків, що Олександр Коваленко називає парадоксальним. Разом з цим росіяни хочуть просунутися на північ до Сіверська та на північний захід до Слов’янська.

"Щодо напрямку до Слов’янська, то вони намагаються рухатися, аби захопити основні висоти. Поки що їм це не вдається. До Сіверська вони рухаються, бо їм важливо найближчим часом під час наступальних дій в напрямку Кремінна – Лиман саме замикати цю локацію", – пояснив військово-політичний оглядач.

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