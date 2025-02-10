Партизаны писали о вывозе россиянами семей и ПВО из Крыма: Плетенчук объяснил, что это значит

Семьи российских военнослужащих покидают территорию Крыма и выезжают в Россию. Это закономерный процесс, ведь весь Черноморский флот вместе с личным составом с территории полуострова также вышел в Новороссийск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального марафона.

Интересно Осталось одно место, но оно хуже Крыма: где россияне ремонтируют военные корабли

Что сказал Плетенчук о вывозе ПВО и семей россиян из Крыма

Дмитрий Плетенчук отметил, что относительно того, что россияне перебрасывают системы противовоздушной обороны из Крыма, он подтвердить эту информацию не готов. Однако спикер отметил, что в российском информационном пространстве есть такое некоторое напряжение относительно того, что Крым защищен лучше, чем остальная территория России.

И это вполне понятно, потому что это является правдой. Так, в Крыму было сконцентрировано довольно большое количество систем противовоздушной обороны, и уверен, и сейчас там на квадратный километр больше (систем ПВО – 24 Канал) чем на территории России,

– пояснил Плетенчук.

Он также отметил, что все могут увидеть, что каждую ночь происходят кейсы, которые у нас называют "хлопком", на территории России. Поэтому конечно, это вызывает недовольство местного населения, поэтому такая информация и имеет право на существование.

Относительно вывоза семей российских военнослужащих из Крыма, то Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что озвучивал более года назад, что многие семьи оккупантов вынуждены вернуться в Россию, ведь фактически уже более года их мужья из состава Черноморского флота России фактически не служат в Крыму.

"Потому что российские корабли находятся в Новороссийске уже длительное время, и перспектив на то, что они вернутся в Крым пока не усматривается, и, надеемся, что мы их там больше не увидим. Поэтому это вполне логично, что они вынуждены переезжать на место службы их мужей, это закономерно", – резюмировал Дмитрий Плетенчук.

К слову, ранее партизаны из движения "Атеш" писали, что российские войска из Крыма перебрасывают на другие участки фронта. Вместе с ними также едут и их семьи.