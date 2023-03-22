Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он предположил, что священники могут вывозить реликвии и святыни. Ранее сообщалось, что из Киево-Печерской лавры вывозились не только книги, но и книжные полки, диваны, раковины и личные вещи.

Смотрите также Пограничники задержали настоятеля храма, в подвале которого удерживали волонтеров

"Сейчас нужно поставить "рамку" на входе в Лавру. Не просто так эти джипы, набитые утварью, уезжают. Вопрос, что они вывозят. Если личные вещи – окей, а если вещи Лавры – это государственное учреждение", – отметил политолог.

Николай Давидюк об истерике московских попов: смотреть видео

Что происходит в Лавре

Подобный вывод, озвученный спикером, назрел неслучайно. Он четко подчеркнул, что уже сейчас следует провести ревизию имущества на территории Лавры.

Сейчас там мародерство будет в ужаснейших масштабах. Надо проводить ревизию и освятить после них. Потому что это явно не люди, которые служили Богу и украинскому государству.

– иронически заметил Давидюк.

Какая дальше будет ситуация

Политолог отметил продолжение политики президента Владимира Зеленского и главы СБУ Василия Малюка и доведение этого вопроса до конца. Он говорит о декоммунизации церкви.

"Вопрос с Лаврой надо закрывать. Да, я вижу определенные военно-политические риски. Но это уже вопрос к нашему политическому руководству – пока готовность и желание есть. Это действительно освобождение нашего государства и нашей церкви", – резюмировал эксперт.

События в Лавре: последнее