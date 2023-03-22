Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він припустив, що священники можуть вивозити реліквії та святині. Раніше повідомлялося, що з Києво-Печерської лаври вивозилися не лише книги, а й книжкові полиці, дивани, раковини та особисті речі.

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"Зараз треба поставити "рамку" на вході в Лавру. Не просто так ці джипи, напхані начинням, виїжджають. Питання, що вони вивозять. Якщо особисті речі – окей, а якщо речі Лаври – це державна установа", – відзначив політолог.

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Що відбувається в Лаврі

Подібний висновок, який озвучив спікер, назрів невипадково. Він чітко підкреслив, що вже зараз варто провести ревізію майна на території Лаври.

Зараз там мародерство буде в надзвичайно жахливих масштабах. Треба проводити ревізію і посвятити після них. Бо це явно не люди, які служили Богові та українській державі,

– іронічно відмітив Давидюк.

Яка далі буде ситуація

Політолог наголосив на продовженні політики президента Володимира Зеленського та очільника СБУ Василя Малюка і доведенні цього питання до кінця. Він говорить про декомунізацію церкви.

"Питання з Лаврою треба закривати. Так, я бачу певні військово-політичні ризики. Але це вже до питання нашого політичного керівництва – поки готовність і бажання є. Це дійсно звільнення нашої держави і нашої церкви", – резюмував експерт.

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