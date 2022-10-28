Вывозят все и всех, – Зеленский об оккупантах, которые превращают Херсонщину в "зону отчуждения"

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 28 октября заявил, что россияне на временно оккупированных территориях демонтируют всю существующую систему здравоохранения. В первую очередь говорится о Херсонской области.

Зеленский рассказал, что захватчики решили закрывать во временно оккупированных городах Украины медицинские учреждения. Тем временем оборудование и скорые вывозят.

Заметьте Уже скоро России может понадобиться новая волна мобилизации, – Зеленский обратился к украинцам

На врачей, которые остались в оккупированных районах, враг давит. Пытается заставить переехать в Россию.

Россия превращает Херсонщину в зону отчуждения

Зеленский отметил, что российские оккупанты превращают Херсонщину в зону без цивилизации. Люди там уже не имеют элементарных вещей, доступных в большинстве стран мира.

Этот регион до прихода России, как и все остальные области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям. Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что мир должен отреагировать на это.

Украинский лидер обратился к жителям оккупированной Херсонщины

Президент призвал людей помогать друг другу, несмотря на любые действия захватчиков. Украинский флаг и нормальную жизнь обязательно вернут. Украинский флаг вернется.

"Но нужно выдержать это время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому они пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал", – заявил Зеленский.

Как россияне грабят Херсонщину

Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что российские захватчики воруют на Херсонщине коммунальную технику, а также запчасти к ней. Если произойдет авария, стабилизировать ситуацию и починить не удастся.