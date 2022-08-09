На Донбассе россияне начали последнюю мобилизацию: как выжить, если отправили на войну против Украины

В начале августа у российских захватчиков сменилось командование, которое отвечает за привлечение людей к участию в боевых действиях. Первое же решение российского офицера было об отмене отсрочки и начале решительной мобилизации всех, кто ранее получил или купил бронь.

По данным источников 24 канала в разведке, усиленная охота вооруженных лиц так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также мобильных отрядов россиян на гражданских жителей Донбасса продлится вплоть до 18 августа. Перед представителями "военкоматов" поставили четкую задачу – привлечь в армию 15 тысяч человек.

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Поэтому в последние дни на улицах Луганска, Донецка и других оккупированных городов на востоке вооруженные люди хватают вообще всех мужчин. Даже тех, у кого есть документы о непригодности к службе или бронированию.

Погибнут все

Каждый, кого захватчики принудительно отправят на войну, рано или поздно погибнет. Ведь принудительно мобилизованные используют исключительно как "пушечное мясо".

При этом родные таких людей, вероятно, даже не смогут попрощаться с телом, потому что для утаивания потерь российские командиры привозят не более 20% остатков погибших.

Те же, кому все-таки удастся выжить, останутся без конечностей или попадут в плен. Однако с точки зрения украинского законодательства, такие люди, если их взяли в плен во время боя, являются террористами.

Даже в случае если мобилизованный не убил никого из гражданских или военных, его посадят на 12 – 15 лет. Если же правоохранители докажут, что человек причастен к совершению тяжких преступлений, ему грозит пожизненное заключение. Впрочем, будут держать осужденных в лагерях для военнопленных. Однако без малейших шансов вернуться домой по обмену, поскольку российская сторона вообще практически не обменивает никого из мобилизованных на Донбассе.

Кроме того, после окончания войны и срока заключения люди, участвовавшие в войне против Украины, навсегда потеряют шансы нормально жить в нашем государстве. Ведь осужденные за участие в террористической организации, предатели Родины и те, кто посягал на территориальную целостность Украины, никогда не смогут устроиться на любую работу.

Те, кто правильно сдастся в плен, гарантированно получат амнистию

Тот факт, что отряды мобилизованных на Донбассе в большинстве своем не протестуют против принудительного участия в войне, а также то и дело идут на верную смерть, свидетельствует о том, что российские командиры хорошо организовали надзор за ними. Несмотря на невероятный страх, подразделения, отправленные путиным на гибель, обычно дислоцируются на первой линии фронта. Позади них находятся кадровые российские солдаты, которые будут стрелять в дезертиров без предупреждения.

Когда же мобилизованных отправляют в наступление, их действия контролируют заградотряды с пулеметами, а в случае неповиновения бунты подавляют кадыровцы. Именно поэтому дезертирство в направлении своего родного города обычно ни к чему не приводит, а сдаться в плен украинской стороне мобилизованные боятся. Впрочем, переходить через "ноль" можно вполне безопасно и с гарантиями дальнейшей нормальной жизни.

По словам украинских военнослужащих, которые называют себя "тенями Донбасса", все, кто хочет получить шанс на выживание, никогда не участвовать в боевых действиях и вообще хотя бы когда-то встретиться с родными, должны знать простую инструкцию, как это сделать. Перед сдачей в плен мобилизованные должны написать на почту tinidonbasy@gmail.com и тщательно выполнять все указания. В дальнейшем специалисты не просто расскажут, где и как нежелающих воевать будут выводить из опасной зоны, но и гарантируют им полную амнистию.



Мобилизированные в так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут избежать наказания и остаться в живых / Фото "Тени Донбасса"

Первые несколько десятков мобилизованных в Донбассе уже воспользовались этим предложением. В настоящее время они находятся в полной безопасности, получили денежное довольствие и достойную работу.