Вызовы для системы обучения: как украинские школьники получают образование в современных условиях

Несмотря на отключение света, сирены и другие реалии сегодняшнего дня, украинская система образования делает все для того, чтобы школьники могли продолжать обучение.

Так, в начале учебного года Министерство образования и науки Украины разработало инструктивно-методические рекомендации по организации образовательного процесса. В них говорится, в частности, об усовершенствовании использования дистанционных технологий, информирует 24 канал.

К теме Из любой точки мира: во время войны украинцы могут продолжать учебу

Формат обучения онлайн – не новый как для украинцев, так и для всего мира, ведь он стал едва ли не единственно возможным в условиях пандемии. В это время школы перевели уроки на дистанционку и начали тестировать новые платформы. Эти ресурсы обеспечивают бесперебойный учебный процесс в Украине даже сегодня, во время полномасштабной войны.

первой лицензированной дистанционной школой в Украине стал. Сегодня заведение предлагает высокотехнологичную форму получения качественного образования для детей 1 – 11 классов. Процесс проходит в соответствии с государственным стандартом Украины, независимо от места жительства ученика.

Разберемся, с какими вызовами столкнулись современные учебные заведения и почему формат дистанционного обучения является оптимальным в условиях военного положения.

Главные вызовы системе образования во время войны в Украине

Война внесла немало корректив в учебный процесс. Периодически появляется новая информация о разрушении школ, некоторые учреждения среднего образования обесточены, а в безопасных регионах сообщают о якобы заминировании отдельных корпусов, что срывает и без того нестабильный процесс обучения.



Все больше школ перешли на дистанционный формат занятий / Фото Unsplash

Учитывая военное состояние и существенные риски, Минобразования взяло курс на децентрализацию. Сегодня Законодательство предоставляет автономию учебным заведениям, то есть они самостоятельно определяют структуру и продолжительность учебного процесса, в частности занятий и отдыха между ними и т.п. Также педагогические советы школ устанавливают формат работы и могут корректировать его в соответствии с обстоятельствами.

Таким образом, образовательный процесс обеспечен в 12 923 украинских школах, где возобновили обучение 164 тысячи внутренне перемещенных учеников и 96 тысяч школьников с временно оккупированных территорий. Однако, даже несмотря на это, образовательный процесс офлайн до сих пор не нормализован и на это влияет ряд факторов.

Воздушные тревоги посреди урока

Поскольку российская армия цинично обстреливает украинскую инфраструктуру, школы не просто сталкиваются с прерванными занятиями, но подвергают серьезному риску жизни учащихся.

Поэтому после массированных ракетных обстрелов 10 октября появились рекомендации, как поступать ученикам, учителям и родителям во время сигнала "Воздушная тревога".

Согласно им, когда раздаются сирены:

Работники и дети, которые находятся в пути в учебное заведение, должны перейти в ближайшее укрытие.

Если объявили о тревоге на уроке, ученики вместе с учителями должны организованно перейти в укрытие.

Учащиеся в учебные заведения не принимаются вплоть до объявления отбоя тревоги.

Если ребенок находится в укрытии школы во время тревоги, родители могут его забрать только после поступления сигнала об отбое.

Когда угроза авиаудара проходит, обучение продолжается в дистанционном формате. При этом онлайн-обучение должно начаться не позднее чем через час после отбоя воздушной тревоги.

Отсутствие обустроенных укрытий в учебных заведениях

Другая проблема современных школ – отсутствие обустроенных укрытий. Но даже при их наличии не всегда удается комфортно разместить всех участников образовательного процесса.

Требования к организации укрытия / Инфографика МОН

Для этого Минобразования рекомендует делить обучение на несколько смен. Кроме того, школы могут выбирать смешанный формат, в котором часть предметов будет преподаваться офлайн, а другая – онлайн.

Отключение света и недостаточное техническое обеспечение

Минобразования совместно с Министерством топлива и энергетики работают над четким графиком отключений электроэнергии, который должен учитывать потребности школ.

Чтобы помочь учащимся в условиях отсутствия света, МОН:

создает интерактивные приложения, не требующие подключения к Интернету;

наполняет электронную библиотеку учебниками;

адаптирует контент Всеукраинской школы онлайн для использования без подключения к сети.

Поэтому, несмотря на желание педагогов вернуть учеников к обучению офлайн, нынешние реалии все же требуют альтернативного решения. Это и дистанционная форма уроков.

Что ученик получает с дистанционным обучением

По информации министра образования и науки Сергея Шкарлета, из почти 4 миллионов украинских школьников получают образование онлайн 2,175 миллиона. А еще 953 тысяч человек учатся по смешанной форме.



Дистанционное обучение – оптимальный формат в условиях военного положения / Фото Pexels

Среди преимуществ дистанционного обучения:

Минимизация перебоев в учебном процессе . Из-за мобильности существует возможность проводить урок как из дома, так и из укрытия.

. Из-за мобильности существует возможность проводить урок как из дома, так и из укрытия. Экономия времени. В день объявления воздушной тревоги очные занятия отменяются. Это означает, что ребенок тратит время на добирание домой и в конце концов все равно продолжает работать в онлайне.

В день объявления воздушной тревоги очные занятия отменяются. Это означает, что ребенок тратит время на добирание домой и в конце концов все равно продолжает работать в онлайне. Возможность учиться из любой точки мира . Дистанционное обучение – единственная возможность для школьника не отставать от украинской программы и получать знания параллельно со сверстниками, которые остались в Украине.

. Дистанционное обучение – единственная возможность для школьника не отставать от украинской программы и получать знания параллельно со сверстниками, которые остались в Украине. Спокойствие родителей . Во время объявления воздушной тревоги под учебными заведениями собирается толпа родителей, которые хотят забрать ребенка из школы. Если же учащийся учится дома, он всегда под присмотром родных.

. Во время объявления воздушной тревоги под учебными заведениями собирается толпа родителей, которые хотят забрать ребенка из школы. Если же учащийся учится дома, он всегда под присмотром родных. Пониженный уровень стресса у ребенка . Школьная рутина особенно важна для психики детей, ведь обучение – одна из немногих деятельностей, помогающая забыть, что сейчас идет война. Однако во время пребывания в классе ребенок может испытывать фоновую тревогу, ведь нет никаких гарантий, что в какой-то момент не придется спускаться в укрытие. Дистанционный формат позволяет сместить фокус внимания на материал урока.

. Школьная рутина особенно важна для психики детей, ведь обучение – одна из немногих деятельностей, помогающая забыть, что сейчас идет война. Однако во время пребывания в классе ребенок может испытывать фоновую тревогу, ведь нет никаких гарантий, что в какой-то момент не придется спускаться в укрытие. Дистанционный формат позволяет сместить фокус внимания на материал урока. Индивидуальная коммуникация с учителем . Сегодня, как никогда раньше, важно обеспечить каждому учащемуся социоэмоциональную поддержку. Посредством дистанционного разговора сделать это в разы легче.

. Сегодня, как никогда раньше, важно обеспечить каждому учащемуся социоэмоциональную поддержку. Посредством дистанционного разговора сделать это в разы легче. Возможность подстроить темп обучения под себя. Дистанционное обучение помогает выработать собственный ритм и выработать навыки самообразования.

В то же время, переходя на такой формат, важно учесть, что не все учебные заведения адаптированы к онлайн-обучению. Также ученик может потерять мотивацию из-за учителей, не имеющих соответствующей квалификации. Поэтому в Украине приобретают популярность специализированные дистанционные школы.

Одна из них – Центр образования "Оптима". Эта школа первой в Украине применила многолетний европейский опыт дистанционного образования и добавила к нему авторские разработки и методики. Кроме этого, заведение учло требования украинского законодательства и государственные стандарты образования, а также внедрило опыт украинских и европейских педагогов.

В "Оптиме" работают лучшие специалисты, обеспечивающие технологические аспекты функционирования учебного сайта школы. А учителя интегрируют в уроки мультимедийное наполнение (аудио и видеоматериалы, 3D-модели, образовательные мультфильмы и игры), чтобы удержать внимание ученика.

Более 102 280 семей ощутили преимущества школы "Оптима" / Коллаж "Оптима"

Дистанционное обучение на платформе "Оптимы": бонусы для учащихся и родителей

Сегодня школа "Оптима" предоставляет бесплатный доступ к образовательной платформе для всех учащихся 1-5 классов. Учебные материалы будут открыты до конца 2022 года.

Работать на платформе можно в асинхронном режиме. Сайт "Оптимы" доступен круглосуточно, поэтому обучению не помешают ни отключение света, ни временное отсутствие доступа к сети.

Аналогичную возможность школа предоставляла весной 2022 года. Тогда учениками заведения стали около 115 тысяч маленьких украинцев. Каждый из них получил возможность учиться по качественным авторским материалам, разработанным специально для дистанционной системы. Кроме того, дети получили официальные документы об образовании и выписки с оценками.