Так, на початку цього навчального року Міністерство освіти та науки України розробило інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу. У них йдеться, зокрема, про удосконалення використання дистанційних технологій, інформує 24 канал.

До теми З будь-якої точки світу: у час війни українці можуть продовжувати навчання

Формат навчання онлайн – не новий як для українців, так і всього світу, адже він став чи не єдиноможливим в умовах пандемії. Саме тоді школи перевели уроки на дистанційку та почали тестувати нові платформи. Ці ресурси забезпечують безперебійний навчальний процес в Україні навіть сьогодні, в час повномасштабної війни.

Цікаво: першою ліцензованою дистанційною школою в Україні став Центр освіти "Оптіма". Сьогодні заклад пропонує високотехнологічну форму здобуття якісної освіти для дітей 1 – 11 класів. Процес відбувається відповідно до державного стандарту України, незалежно від місця проживання учня.

Розберімося, з якими викликами зіткнулись сучасні навчальні заклади та чому формат дистанційного навчання є оптимальним в умовах воєнного стану.

Головні виклики системи освіти у час війни в Україні

Війна внесла чимало коректив у навчальний процес. Періодично з'являється нова інформація про руйнування шкіл, деякі заклади середньої освіти знеструмлені, а в безпечних регіонах повідомляють про буцімто замінування окремих корпусів, що зриває і без того нестабільний процес навчання.



Все більше шкіл перейшли на дистанційний формат занять / Фото Unsplash

З огляду на воєнний стан та суттєві ризики, Міносвіти взяло курс на децентралізацію. Сьогодні Законодавство надає автономію закладам освіти, тобто вони самостійно визначають структуру і тривалість навчального процесу, зокрема занять та відпочинку між ними тощо. Також педагогічні ради шкіл встановлюють формат роботи та можуть корегувати його відповідно до обставин.

Таким чином освітній процес забезпечено у 12 923 українських школах, де відновили навчання 164 тисячі внутрішньо переміщених учнів та 96 тисяч школярів із тимчасово окупованих територій. Однак навіть попри це, освітній процес офлайн досі не нормалізований і на це впливає низка факторів.

Повітряні тривоги посеред уроку

Оскільки російська армія цинічно обстрілює українську інфраструктуру, школи не просто стикаються із перерваними заняттями, але й піддають серйозному ризику життя учнів.

Тому після масованих ракетних обстрілів 10 жовтня з’явилися рекомендації, як діяти учням, вчителям та батькам під час сигналу "Повітряна тривога".

Згідно з ними, коли лунають сирени:

Працівники та діти, які перебувають у дорозі до закладу освіти, мають перейти до найближчого укриття.

Якщо оголосили про тривогу під час уроку, учні разом із вчителями повинні організовано перейти в укриття.

Учні до закладів освіти не приймаються аж до оголошення відбою тривоги.

Якщо дитина перебуває в укритті школи під час тривоги, батьки можуть її забрати лише після надходження сигналу про відбій.

Коли загроза авіаудару минає, навчання продовжується у дистанційному форматі. При цьому онлайн-навчання має розпочатися не пізніше, ніж через годину після відбою повітряної тривоги.

Відсутність облаштованих укриттів у закладах освіти

Інша проблема сучасних шкіл – відсутність облаштованих укриттів. Та навіть у разі їх наявності не завжди вдається комфортно розмістити усіх учасників освітнього процесу.

Вимоги до організації укриття / Інфографіка МОН

Для цього Міносвіти рекомендує ділити навчання на кілька змін. Окрім того, школи можуть обирати змішаний формат, в якому частина предметів викладатиметься офлайн, а інша – онлайн.

Відключення світла та недостатнє технічне забезпечення

Наразі Міносвіти спільно з Міністерством палива та енергетики працюють над чітким графіком відключень електроенергії, який має враховувати потреби шкіл.

Щоб допомогти учням в умовах відсутності світла, МОН:

створює інтерактивні додатки, що не потребують підключення до інтернету;

наповнює електронну бібліотеку підручниками;

пристосовує контент Всеукраїнської школи онлайн для використання без підключення до мережі.

Тож попри бажання освітян повернути учнів до навчання офлайн, теперішні реалії все ж вимагають альтернативного рішення. І це дистанційна форма уроків.

Що учень отримує з дистанційним навчанням

За інформацією міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, з майже 4 мільйонів українських школярів здобувають освіту онлайн 2,175 мільйона. А ще 953 тисячі осіб навчаються за змішаною формою.



Дистанційне навчання – оптимальний формат в умовах воєнного стану / Фото Pexels

Серед переваг дистанційного навчання:

Мінімізація перебоїв у навчальному процесі . Через мобільність існує можливість проводити урок як із дому, так і з укриття.

. Через мобільність існує можливість проводити урок як із дому, так і з укриття. Економія часу. В день оголошення повітряної тривоги очні заняття скасовуються. Це означає, що дитина витрачає час на добирання додому і зрештою все одно продовжує працювати в онлайні.

В день оголошення повітряної тривоги очні заняття скасовуються. Це означає, що дитина витрачає час на добирання додому і зрештою все одно продовжує працювати в онлайні. Можливість навчатися з будь-якої точки світу . Дистанційне навчання – єдина можливість для школяра не відставати від української програми та здобувати знання паралельно з однолітками, які залишилися в Україні.

. Дистанційне навчання – єдина можливість для школяра не відставати від української програми та здобувати знання паралельно з однолітками, які залишилися в Україні. Спокій батьків . Під час оголошення повітряної тривоги під закладами освіти збирається натовп батьків, які хочуть забрати дитину зі школи. Якщо ж учень навчається вдома, він завжди під наглядом рідних.

. Під час оголошення повітряної тривоги під закладами освіти збирається натовп батьків, які хочуть забрати дитину зі школи. Якщо ж учень навчається вдома, він завжди під наглядом рідних. Знижений рівень стресу у дитини . Шкільна рутина особливо важлива для психіки дітей, адже навчання – одна з небагатьох діяльностей, що допомагає забути що зараз триває війна. Проте під час перебування у класі дитина може відчувати фонову тривогу, адже немає жодних гарантій, що в якийсь момент не доведеться спускатися в укриття. Натомість дистанційний формат дозволяє змістити фокус уваги на матеріал уроку.

. Шкільна рутина особливо важлива для психіки дітей, адже навчання – одна з небагатьох діяльностей, що допомагає забути що зараз триває війна. Проте під час перебування у класі дитина може відчувати фонову тривогу, адже немає жодних гарантій, що в якийсь момент не доведеться спускатися в укриття. Натомість дистанційний формат дозволяє змістити фокус уваги на матеріал уроку. Індивідуальна комунікація із вчителем . Сьогодні, як ніколи раніше, важливо забезпечити кожному учню соціоемоційну підтримку. За допомогою дистанційної розмови зробити це в рази легше.

. Сьогодні, як ніколи раніше, важливо забезпечити кожному учню соціоемоційну підтримку. За допомогою дистанційної розмови зробити це в рази легше. Можливість підлаштувати темп навчання під себе. Дистанційне навчання допомагає виробити власний ритм та напрацювати навички самоосвіти.

Водночас, переходячи на такий формат, важливо врахувати, що не всі заклади освіти адаптовані до онлайн-навчання. Також учень може втратити мотивацію через вчителів, які не мають відповідної кваліфікації. Тому в Україні набувають популярності спеціалізовані дистанційні школи.

Одна із них – Центр освіти "Оптіма". Ця школа першою в Україні застосувала багаторічний європейський досвід дистанційної освіти та додала до нього власні авторські розробки й методики. Крім цього, заклад врахував вимоги українського законодавства та державні стандарти освіти, а також впровадив досвід українських та європейських педагогів.

В "Оптімі" працюють найкращі фахівці, які забезпечують технологічні аспекти функціонування навчального сайту школи. А вчителі інтегрують в уроки мультимедійне наповнення (аудіо- та відеоматеріали, 3D-моделі, освітні мультфільми та ігри), щоб втримати увагу учня.

Понад 102 280 родин відчули переваги школи "Оптіма" / Колаж "Оптіма"

Дистанційне навчання на платформі "Оптіми": бонуси для учнів та батьків

Сьогодні школа "Оптіма" надає безоплатний доступ до освітньої платформи для всіх учнів 1 – 5 класів. Навчальні матеріали будуть у відкритому доступі до кінця 2022 року.

Працювати на платформі можна в асинхронному режимі. Сайт "Оптіми" доступний цілодобово, тому навчанню не завадять ні відключення світла, ні тимчасова відсутність доступу до мережі.

Аналогічну можливість школа надавала навесні 2022 року. Тоді учнями закладу стали близько 115 тисяч маленьких українців. Кожен із них отримав можливість навчатися за якісними авторськими матеріалами, розробленими спеціально для дистанційної системи. Крім того, діти отримали офіційні документи про освіту та виписки з оцінками.

Ваша дитина може стати ще одним школярем, який відчує всі переваги компетентної дистанційної освіти. Переходьте за посиланням та реєструйтеся на безоплатний доступ в школі "Оптіма" до кінця року.